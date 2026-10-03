به گزارش خبرنگار مهر، حامد فیض‌الهی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و افزایش احتمال وقوع بارش‌های شدید، وزش باد و طوفان‌های پاییزی تحت تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو، حوزه فضای سبز شهری شهرداری مشهد، آمادگی کامل دارد و برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد مدیریت شرایط بحران و آماده‌باش مستمر نیروها و تجهیزات در حال انجام است.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: اقدامات عملیاتی در دستورکار حوزه فضای سبز شهرداری مشهد قرار گرفته و دستورالعمل‌های لازم به ادارات فضای سبز مناطق ۱۳گانه ابلاغ شده است.

وی افزود: ۵ هزار باغبان در ۸۰ پیمان نگهداری فضای سبز سطح شهر و تمامی کارشناسان ادارات فضای سبز مناطق، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و اداره کل بهبود محیط زیست در آمادگی کامل قرار دارند.

فیض الهی بیان کرد: تشکیل و تقویت تیم‌های عملیاتی برای رفع آبگرفتگی، مقابله با مشکلات ناشی از وزش باد و طوفان، تاکید بر جمع‌آوری مستمر برگ‌ها و ضایعات گیاهی به ویژه در اطراف مسیل‌ها و پاکسازی مستمر محل‌های دپو در بوستان‌ها و فضای سبز و هرس سرشاخه و برگ خشک درختان و فضای سبز معارض با مسیل‌ها و نهرها، از جمله اقداماتی مستمری است که در حال انجام است.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: همچنین تأمین و تجهیز ماشین‌آلات مقابله با حوادث غیرمترقبه، بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از تأسیسات، نقاط مستعد وقوع حادثه، نقاط آبگرفتگی، انبارها، تجهیزات و ماشین‌آلات و مانورهای لحظه‌ای با حوزه‌های ستادی انجام شده است.

وی گفت: شناسایی و به‌روزرسانی نقاط دارای احتمال آبگرفتگی و ایجاد حادثه ناشی از سیلاب شهری در دستور کار قرار گرفته تا با اولویت‌بندی این نقاط، اقدامات پیشگیرانه به‌صورت هدفمند اجرا شود.

فیض الهی افزود: این پایش‌ها و اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارات، حفظ ایمنی شهروندان و پایداری زیرساخت‌های شهری در شرایط ناپایدار جوی خواهد داشت؛ با همکاری بین‌بخشی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بارش‌ها، سیلاب‌ها و طوفان‌های پاییزی با رویکرد پیشگیرانه و علمی دنبال خواهد شد تا شهر مشهد با کمترین آسیب، پاییز و زمستان ۱۴۰۵ را پشت سر بگذارد.