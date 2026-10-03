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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

تدابیر ویژه در مشهد برای مقابله با خطرات اقلیمی پدیده «ال‌نینو»

تدابیر ویژه در مشهد برای مقابله با خطرات اقلیمی پدیده «ال‌نینو»

مشهد- مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد از آمادگی کامل حوزه فضای سبز شهری مشهد برای مواجهه با پیامدهای اقلیمی «ال‌نینو» در پاییز ۱۴۰۵ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فیض‌الهی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و افزایش احتمال وقوع بارش‌های شدید، وزش باد و طوفان‌های پاییزی تحت تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو، حوزه فضای سبز شهری شهرداری مشهد، آمادگی کامل دارد و برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد مدیریت شرایط بحران و آماده‌باش مستمر نیروها و تجهیزات در حال انجام است.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: اقدامات عملیاتی در دستورکار حوزه فضای سبز شهرداری مشهد قرار گرفته و دستورالعمل‌های لازم به ادارات فضای سبز مناطق ۱۳گانه ابلاغ شده است.

وی افزود: ۵ هزار باغبان در ۸۰ پیمان نگهداری فضای سبز سطح شهر و تمامی کارشناسان ادارات فضای سبز مناطق، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و اداره کل بهبود محیط زیست در آمادگی کامل قرار دارند.

فیض الهی بیان کرد: تشکیل و تقویت تیم‌های عملیاتی برای رفع آبگرفتگی، مقابله با مشکلات ناشی از وزش باد و طوفان، تاکید بر جمع‌آوری مستمر برگ‌ها و ضایعات گیاهی به ویژه در اطراف مسیل‌ها و پاکسازی مستمر محل‌های دپو در بوستان‌ها و فضای سبز و هرس سرشاخه و برگ خشک درختان و فضای سبز معارض با مسیل‌ها و نهرها، از جمله اقداماتی مستمری است که در حال انجام است.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: همچنین تأمین و تجهیز ماشین‌آلات مقابله با حوادث غیرمترقبه، بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از تأسیسات، نقاط مستعد وقوع حادثه، نقاط آبگرفتگی، انبارها، تجهیزات و ماشین‌آلات و مانورهای لحظه‌ای با حوزه‌های ستادی انجام شده است.

وی گفت: شناسایی و به‌روزرسانی نقاط دارای احتمال آبگرفتگی و ایجاد حادثه ناشی از سیلاب شهری در دستور کار قرار گرفته تا با اولویت‌بندی این نقاط، اقدامات پیشگیرانه به‌صورت هدفمند اجرا شود.

فیض الهی افزود: این پایش‌ها و اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارات، حفظ ایمنی شهروندان و پایداری زیرساخت‌های شهری در شرایط ناپایدار جوی خواهد داشت؛ با همکاری بین‌بخشی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بارش‌ها، سیلاب‌ها و طوفان‌های پاییزی با رویکرد پیشگیرانه و علمی دنبال خواهد شد تا شهر مشهد با کمترین آسیب، پاییز و زمستان ۱۴۰۵ را پشت سر بگذارد.

کد مطلب 6966808

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