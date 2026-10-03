به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با افزایش احتمال بارش‌های شدید و وقوع آب‌گرفتگی، پایگاه‌ها، آمبولانس‌ها و تجهیزات امدادی اورژانس ۱۱۵ خوزستان به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند تا زمان رسیدن نیروها بر بالین مصدومان به کمترین حد ممکن برسد.

وی افزود: شهروندان باید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های آب جداً خودداری کنند و هرگز وارد جریان‌های آب نشوند، زیرا عمق و سرعت آب غیرقابل پیش‌بینی است و حتی خودروهای سنگین را نیز با خود می‌برد.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به خطرات برق‌گرفتگی در بارندگی تصریح کرد: مردم نباید به تیرها، کابل‌های افتاده و تابلوهای برق نزدیک شوند و نباید گمان کنند تجهیزات برقی درون آب بی‌خطر هستند؛ بنابراین ورود به آب برای نجات مصدوم پیش از قطع کامل کنتور اصلی، جان امدادرسان را به خطر می‌اندازد.

احمدی بلوطکی درباره نحوه مواجهه با تصادفات جاده‌ای بیان کرد: توقف در محل امن، اعلام دقیق نشانی و شمار مصدومان به ۱۱۵، پرهیز از جابه‌جایی مصدوم مشکوک به آسیب نخاعی و خودداری از خوراندن آب و دارو به افراد بیهوش الزامی است.

وی در خصوص مباحث مربوط به پدیده «ال‌نینو» خاطرنشان کرد: این رخداد یک متغیر اقلیمی است و نمی‌توان وقوع حادثه‌ای مشخص را به آن نسبت داد، از این رو ملاک عمل اورژانس صرفاً هشدارهای رسمی هواشناسی و پایش لحظه‌ای خطرات است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: ساکنان مناطق مستعد آب‌گرفتگی باید پیش از شروع بارش‌ها مسیرهای امن، کیف اضطراری محتوی دارو و مدارک و تلفن‌های شارژشده را آماده کنند و با پرهیز از رفت‌وآمدهای غیرضروری یاری‌گر نیروهای امدادی باشند.