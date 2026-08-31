به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش در جریان بازدید از هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق نقشه‌های هواشناسی و بروز پدیده ال‌نینو برای پاییز و زمستان پیش‌رو پیش‌بینی بروز سیلاب‌های ناگهانی شده است که باید در حوزه مدیریت بحران اقدامات و تدابیر لازم برای این امر انجام شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: این موضوع به هیات دولت اطلاع رسانی شده و باید آمادگی لازم وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: ال نینو پدیده منحصر به فرد اقلیمی در دنیاست که موجب تغییرات دمایی، افزایش فشار روی آبها و خشکی می شود پدیده‌ای که ناشی از افزایش دمای بیش از نرمال در منطقه اقیانوس آرام است و باعث برهم خوردن تعادل و ایجاد ناهنجاری آب و هوایی در کره زمین می شود.

تاج بخش عنوان کرد: این پدیده در خاورمیانه منجر به افزایش بارش‌ها می‌شود و طبق الگوهای هواشناسی بارش‌های پاییزی بیشتر از نرمال خواهد بود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: البته نقشه‌ها و مدل‌ها قابل تغییر است اما تمام سناریوهای مرتبط را باید لحاظ کرد.

وی تاکید کرد: هر تغییری در نقشه های فعلی از طریق سازمان اطلاع رسانی می شود.

تاج بخش با اشاره به وجود حدود چهار هزار ایستگاه هواشناسی در سراسر کشور تصریح کرد: با توجه به تغییر اقلیم این ایستگاه‌ها باید توسعه یابد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: بهره برداری از ظرفیت کالیبراسیون هواشناسی شرق کشور در سبزوار و افتتاح پایگاه داده و اتاق سرور هواشناسی خراسان رضوی به عنوان یکی از اتاق سرورهای پیشرفته کشور از طرح‌های این استان در هفته‌های پیش رو است.