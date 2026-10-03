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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

بیانیه وزرات خارجه ایران درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق

بیانیه وزرات خارجه ایران درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات و خسارات وارده به مردم عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تأکید کرد.

متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از دو دهه حضور فاجعه‌بار نظامی در این کشور، این تحول را گامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال عراق می‌داند.

تراژدی حضور نظامی ۲۳ ساله آمریکا و متحدین آن در عراق، که متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به این کشور در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ به بهانه دروغین مقابله با «تسلیحات کشتار جمعی» رقم خورد، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای عراق و کل منطقه در پی داشت که قتل و کشتار بیش از یک میلیون عراقی از جمله ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه، خسارت مادی چند صد میلیارد دلاری به زیرساخت‌های مادی، امنیتی و حکومتی عراق، تخریب محیط زیست و جنایات جنگی شنیع همچون شکنجه مردان و زنان عراقی در زندان ابوغریب، و بسترسازی تروریسم تکفیری و داعش در عراق و منطقه پیرامونی، از جمله آنها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن نسبت به مقاومت و ایستادگی ملت عراق در برابر اشغالگری، تروریسم و فرقه‌گرایی، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق تاکید کرده و یادآور می‌شود که حضور نظامی آمریکا و متحدانش در کشورهای منطقه ثمره‌ای جز ترویج خشونت، ناامنی، تفرقه‌انگیزی و تروریسم به بار نیاورده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد صدها هزار شهید راه مقابله با اشغالگری و تروریسم، به‌ویژه شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تأکید می‌کند.»

کد مطلب 6966864

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