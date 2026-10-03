آکسیوس مدعی اخراج دو عضو هیئت ایرانی از آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که دو عضو هیئت ایرانی در سازمان ملل پس از اتمام مجمع عمومی و با وجود ماندن در نیویورک از این شهر اخراج شدند.

بر اساس این گزارش ادعایی، «این دو دیپلمات ایرانی به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا برای ترک این کشور هم‌زمان با دیگر اعضای هیئت ایرانی عمل نکرده بودند.»

آکسیوس به نام و مقام این دو عضو هیئت ایرانی هیچ اشاره ای نکرده است.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون واکنشی به این ادعای آکسیوس نداشته است.