ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در سخنرانی خود در محل این وزارتخانه در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: امروزه حجم نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز درگیری‌ ها از تنگه هرمز عبور می‌کند، زیرا خلبانانی فوق‌ العاده کنترل حریم هوایی را در دست دارند!

وزیر جنگ آمریکا در سخنانی تبلیغاتی در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره کشورش کوشید افشاگری ها در خصوص مشکلات نظامیان کشورش را اینگونه سفیدشویی کند: تبلیغات هدفمند بسیاری پیرامون ناو «یواس‌اس آبراهام لینکلن» صورت گرفت، اما ۸۰ درصد از کارکنان آن ناو گروه ضربت، برای تمدید خدمت خود اعلام آمادگی کردند!

ناو هواپیمابر «یو.اس.اس آبراهام لینکلن» ۲۸۶ روز پیاپی را در دریا سپری کرد که شامل عملیات‌های رزمی و محاصره علیه ایران در غرب آسیا بود.

گزارش‌های رسانه ای به مشکلات روانی و کمبود تدارکات در میان اعضای خدمه این ناو پرداخته بودند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به صورت شتاب زده این اخبار را رد کرد و مدعی شد که عملیات این ناو«به اندازه کافی طولانی نبوده است!»