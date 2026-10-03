به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با تکرار ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مدعی شد محاصره آمریکا در تنگه هرمز مستحکم است.

درحالی که ایران بارها اعلام کرده که به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست، وزیر جنگ آمریکا ادعای مقامات واشنگتن در این باره را تکرار کرد و مدعی شد که ایران به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت.

وی در ادامه به محاصره ظالمانه کشورش علیه ایران اشاره و ادعا کرد که این محاصره در تنگه هرمز به‌طور کامل برقرار است.

هگست بدون اشاره به ترک میز مذاکرات در دوره های مختلف از سوی کشورش مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همه فرصت‌ها را برای حل‌وفصل موضوع ایران از طریق مذاکرات در اختیار تهران قرار داده است.

درحالی که زبان تهدید برای تحمیل خواسته های آمریکا کارساز نبوده است، هگست مدعی شد که ایران همچنان فرصت دارد به‌صورت داوطلبانه از برنامه هسته‌ای خود صرف‌نظر کند؛ در غیر این صورت، ممکن است واشنگتن ناچار شود این هدف را با توسل به زور محقق کند.