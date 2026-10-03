یزد در محاصره باد و گردوخاک؛ سرعت باد به ۶۳ کیلومتر بر ساعت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود پدیده گرد و خاک در استان و بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان یزد، چاه افضل با ثبت سرعت ۶۳ کیلومتر بر ساعت بیشترین سرعت باد را داشته و پس از آن میبد با ۶۲، ساغند با ۶۰ و خرانق با ۵۹ کیلومتر بر ساعت قرار دارند.

سرعت باد در اشکذر ۵۸، رباط پشت بادام ۵۷، چاهک ۵۶، بهاباد و مهریز ۵۵، خضرآباد ۵۳، تفت ۵۲ و اردکان و یزد ۵۱ و ۴۷ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

همزمان با وزش باد و خیزش گردوخاک، دید افقی در شهر یزد به هزار متر رسیده و تداوم این شرایط جوی می‌تواند کیفیت هوا و شرایط تردد را تحت تأثیر قرار دهد.