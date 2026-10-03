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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵

یزد در محاصره باد و گردوخاک؛ سرعت باد به ۶۳ کیلومتر بر ساعت رسید

یزد در محاصره باد و گردوخاک؛ سرعت باد به ۶۳ کیلومتر بر ساعت رسید

یزد- وزش باد شدید در استان یزد با سرعت بیشینه ۶۳ کیلومتر بر ساعت، همراه با وقوع پدیده گردوخاک، دید افقی در شهر یزد را به یک هزار متر کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود پدیده گرد و خاک در استان و بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان یزد، چاه افضل با ثبت سرعت ۶۳ کیلومتر بر ساعت بیشترین سرعت باد را داشته و پس از آن میبد با ۶۲، ساغند با ۶۰ و خرانق با ۵۹ کیلومتر بر ساعت قرار دارند.

سرعت باد در اشکذر ۵۸، رباط پشت بادام ۵۷، چاهک ۵۶، بهاباد و مهریز ۵۵، خضرآباد ۵۳، تفت ۵۲ و اردکان و یزد ۵۱ و ۴۷ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

همزمان با وزش باد و خیزش گردوخاک، دید افقی در شهر یزد به هزار متر رسیده و تداوم این شرایط جوی می‌تواند کیفیت هوا و شرایط تردد را تحت تأثیر قرار دهد.

کد مطلب 6966883

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