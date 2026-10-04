اصلاح و توسعه ۴۲۰۰ متر از شبکه آبرسانی بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای یزد، هاشم نیکخواه اظهار کرد: این عملیات با هدف کاهش هدررفت آب، رفع فرسودگی شبکه‌های قدیمی، کاهش حوادث و اتفاقات و استانداردسازی انشعابات در شهر بهاباد و روستاهای وحدت‌آباد و آسفیچ اجرا شد.

وی افزود: از مجموع ۴۲۰۰ متر شبکه اصلاح و توسعه‌یافته، ۳۵۰۰ متر مربوط به شهر بهاباد و ۷۰۰ متر مربوط به روستاهای وحدت‌آباد و آسفیچ است.

سرپرست امور آبفای شهرستان بهاباد، اصلاح خطوط فرسوده، کاهش حوادث و اتفاقات و بهبود فشار آب را از مهم‌ترین اهداف این پروژه عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، زمینه تأمین پایدارتر آب شرب برای حدود ۷۵۰۰ مشترک فراهم می‌شود.

نیکخواه اعتبار اجرای این پروژه را ۱۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی و توسعه شبکه توزیع آب علاوه بر کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری منابع آبی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات‌رسانی دارد.