به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ رضا زارع اظهار کرد: ساعتی قبل، بر اثر طوفان شدید شن و کاهش دید افقی در بزرگراه یزد ـ میبد، حوالی پل خورشید، تصادف زنجیره‌ای سنگینی رخ داد.

وی افزود: این حادثه میان هشت دستگاه خودرو شامل یک دستگاه اتوبوس، یک دستگاه مینی‌بوس، دو دستگاه کامیون و چهار دستگاه خودروی سواری به وقوع پیوست.

رئیس پلیس راه استان یزد با اشاره به مصدومیت ۱۲ نفر در این سانحه گفت: تمامی مصدومان برای ادامه مراحل درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

زارع ادامه داد: نیروهای پلیس راه در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات لازم برای روان‌سازی ترافیک را انجام دادند.

وی از رانندگان خواست در شرایط نامساعد جوی، به‌ویژه هنگام وقوع طوفان شن و کاهش دید افقی، با احتیاط کامل، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تردد کنند.