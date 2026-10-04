آزمایش یک موشک راهبردی در کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز یکشنبه اعلام کرد که یک موشک از شرق کشور شلیک شده و به هدف مورد نظر در دریا در مسافت هزار کیلومتری از ساحل شرقی اصابت کرده است.

در این گزارش آمده است: هدف از این آزمایش آموزش اپراتورهای سلاح های راهبردی مافوق صوت و ارزیابی قدرت بازدارندگی نظامی بوده است. آزمایش این موشک راهبردی میان برد با نظارت رهبر کره شمالی صورت گرفته است.

این آزمایش یک روز بعد از آن صورت گرفت که کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی از شلیک یک موشک و شکست کره جنوبی و ژاپن در رصد مسیر آن خبر داد.

روز گذشته نیز خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد: کره شمالی روز شنبه یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای شرقی شلیک کرد.