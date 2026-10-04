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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۵

آزمایش یک موشک راهبردی در کره شمالی

آزمایش یک موشک راهبردی در کره شمالی

کره شمالی از آزمایش یک موشک راهبردی میان برد با نظارت رهبر این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز یکشنبه اعلام کرد که یک موشک از شرق کشور شلیک شده و به هدف مورد نظر در دریا در مسافت هزار کیلومتری از ساحل شرقی اصابت کرده است.

در این گزارش آمده است: هدف از این آزمایش آموزش اپراتورهای سلاح های راهبردی مافوق صوت و ارزیابی قدرت بازدارندگی نظامی بوده است. آزمایش این موشک راهبردی میان برد با نظارت رهبر کره شمالی صورت گرفته است.

این آزمایش یک روز بعد از آن صورت گرفت که کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی از شلیک یک موشک و شکست کره جنوبی و ژاپن در رصد مسیر آن خبر داد.

روز گذشته نیز خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد: کره شمالی روز شنبه یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای شرقی شلیک کرد.

کد مطلب 6966970

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کره شمالی زوال جان ترامپ و اروپا ست

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