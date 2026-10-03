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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۸

کره شمالی یک پرتابه ناشناس به سمت دریای شرقی شلیک کرد

کره شمالی یک پرتابه ناشناس به سمت دریای شرقی شلیک کرد

ارتش کره جنوبی اعلام کرد: کره شمالی روز شنبه یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد که ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرد: کره شمالی روز شنبه یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی افزود: این پرتاب را شناسایی کرده است، اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرد.

جدیدترین پرتاب کره شمالی تنها ۱۳ روز پس از آن انجام می شود که این کشور ۲۰ سپتامبر، (۲۹ شهریور) طی چند ساعت، دو فروند موشک بالستیک کوتاه‌برد را از منطقه وونسان به سمت دریای شرقی شلیک کرده بود.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که ارتش کره جنوبی اعلام کرده که همسایه شمالی اش یک موشک بالستیک را آزمایش کرده که مسافتی بالغ بر ۷۰۰ کیلومتر را طی کرده است.

کد مطلب 6965750

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