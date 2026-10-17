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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

آزمایش موفقیت‌آمیز تسلیحات جدید کره شمالی

آزمایش موفقیت‌آمیز تسلیحات جدید کره شمالی

کره شمالی از آزمایش موفقیت آمیز تسلیحات جدید زیر آبی خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز شنبه اعلام کرد که این کشور یک آزمایش موفقیت آمیز زیر آب برای بررسی سامانه تسلیحاتی جدید شامل اژدرهای بسیار سریع و هدایت شونده انجام داد.

بر اساس این گزارش، آزمایش مذکور یک گام مهم در راستای ارتقای توان نیروی دریایی کره شمالی به شمار می رود. این آزمایش عملکرد مثبت فناوری پیشران را که طی پنج سال گذشته و در جریان بیش از ۱۸۰ آزمایش توسعه یافته، تأیید کرد.

همچنین گزارش شده که در این روند از فناوری هوش مصنوعی در عملیات رصد اهداف و هدایت به سمت آنها استفاده شده است.

روز پنجشنبه نیز خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد: پیونگ یانگ ۲ نوع موشک کروز راهبردی قابل‌ پرتاب از زیردریایی را در آب‌ های سواحل شرقی خود آزمایش کرده است.

این خبرگزاری اعلام کرد که آزمایش مذکور با هدف سنجش قابلیت اطمینان ابزارهای بازدارنده جنگی و ارتقای مهارت نیروی دریایی در انجام مأموریت‌ های راهبردی انجام شده است.

کد مطلب 6980003

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