۵۵ نانوایی رامسر به موتوربرق اضطراری مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان اظهار کرد: تأمین برق اضطراری برای نانوایی‌ها با هدف افزایش آمادگی واحدهای خبازی و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط خاص در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون ۵۵ فقره تسهیلات در این زمینه به نانوایی‌های شهرستان پرداخت شده و با تأمین موتوربرق، بخشی از واحدهای خبازی به تجهیزات مورد نیاز برای ادامه فعالیت هنگام بروز اختلال در شبکه برق مجهز شده‌اند.

فرماندار رامسر با تأکید بر اهمیت استمرار تأمین نان به عنوان یکی از خدمات ضروری، بیان کرد: پیش‌بینی منابع جایگزین برای تأمین برق و سوخت نانوایی‌ها می‌تواند از توقف فعالیت این واحدها در زمان قطعی برق جلوگیری کرده و زمینه تداوم خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.

قبادیان ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های اضطراری نانوایی‌ها از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش تاب‌آوری شهرستان دنبال می‌شود و تجهیز سایر واحدهای خبازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در حال حاضر ۱۰۵ واحد نانوایی در شهرستان رامسر فعال است که با تجهیز ۵۵ واحد به موتوربرق، حدود ۵۲ درصد از نانوایی‌های شهرستان از امکان تأمین برق اضطراری برخوردار شده‌اند.

فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: استمرار این روند و تکمیل تجهیزات پشتیبان نانوایی‌ها، نقش مهمی در حفظ چرخه پخت و عرضه نان و آمادگی شهرستان برای مدیریت شرایط اضطراری خواهد داشت.