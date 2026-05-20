تشکیل ۱۴۱ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان عصر چهارشنبه در جلسه کنترل، نظارت و تنظیم بازار که با حضور تولایی معاون اقتصادی استانداری مازندران، معاونین فرمانداری، روسای ادارات مربوطه و رئیس اتاق اصناف در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، از تشکیل ۱۴۱ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

قبادیان با قدردانی از تلاش بی‌وقفه استانداری مازندران در تأمین کالاهای اساسی و نگاه ویژه استاندار به رامسر، اظهار داشت: کالاهای اساسی با نرخ دولتی در رامسر توزیع می‌شود و بر اساس گزارش صدا و سیما، گردشگران و شهروندان رضایت نسبی دارند. دادستان رامسر نیز در بحث بازار پای کار است و نهایت همکاری را با فرمانداری دارد.

فرماندار رامسر با بیان اینکه ۲۱ نانوایی دولتی‌پز و ۹ نانوایی آزادپز در شهرستان فعال هستند، گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در حوزه آرد و نان نداریم. انبار آرد شهرستان ۷۰۰ کیسه موجودی دارد و ۵۰۰ کیسه آرد امروز در رامسر توزیع شده است.

قبادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مقتدرانه مردم رامسر در میدان‌داری انقلاب، تصریح کرد: مردم انقلابی و شهیدپرور شهرستان رامسر با حضور خود مشت محکمی بر دهان آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب زده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام شده از بازار، ۱۲۵ پرونده تعزیراتی به ارزش چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان صادر گردیده است.