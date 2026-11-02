امیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح چندگانه‌سوز کردن واحدهای خبازی استان کرمانشاه و برگزاری مانور سراسری برای ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها در شرایط اضطراری خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان و افزایش آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه انجام شده است.

وی افزود: در قالب این طرح ملی، نانوایی‌های استان به تجهیزات و سوخت‌های جایگزین مجهز شده‌اند و طی یک مانور تخصصی، عملکرد واحدهای خبازی در شرایط قطع ناخواسته برق و گاز شهری مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار گرفت.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش مسئول پدافند غیرعامل این اداره کل و همکاری دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: اجرای موفق این برنامه نتیجه تعامل و هم‌افزایی مجموعه‌هایی از جمله پدافند غیرعامل استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، شرکت پرسی ایران‌گاز و اتحادیه‌های صنفی نانوایان بوده است.

نوری با اشاره به الزامات دستورالعمل ابلاغی «شهید آبشناسان» گفت: بر اساس این دستورالعمل، استان‌ها در مرحله نخست موظف بودند ۳۰ درصد واحدهای خبازی خود را به سوخت جایگزین مجهز کنند، اما با اقدامات انجام‌شده، تاکنون بیش از ۴۰ درصد نانوایی‌های فعال استان به سامانه‌های پشتیبان مجهز شده‌اند.

وی تعداد واحدهای خبازی فعال کرمانشاه را ۲ هزار و ۱۷۸ واحد اعلام کرد و افزود: تجهیزات پشتیبان نصب‌شده شامل موتور برق و کپسول‌های ۲۵ کیلوگرمی گاز مایع است که امکان ادامه فعالیت نانوایی‌ها را در زمان بروز اختلال در شبکه برق و گاز فراهم می‌کند.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان خاطرنشان کرد: تأمین مستمر نان مورد نیاز مردم از اولویت‌های این مجموعه است و اجرای طرح چندگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها در همین راستا دنبال می‌شود.

نوری در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح، واحدهای خبازی استان آمادگی دارند در صورت بروز بحران یا شرایط اضطراری، بدون وقفه به پخت و توزیع نان ادامه دهند.