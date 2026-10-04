پرویز غفار فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه خدمات پیش‌بیمارستانی خبر داد و افزود: در دو سال اخیر ۱۰ پایگاه اورژانس در نقاط مختلف استان احداث، افتتاح و یا آماده بهره‌برداری شده است.

وی اظهار کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، راه‌اندازی نخستین پایگاه‌های اورژانس بانوان در شهرستان‌های بویراحمد (یاسوج)، کهگیلویه (دهدشت) و گچساران نیز در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه فیزیکی و تجهیزاتی اورژانس استان بیان کرد: احداث ساختمان ستاد مرکزی پیشرفته برای هدایت عملیات بحران، از جمله اقدامات مهمی است که به بهبود مدیریت حوادث و افزایش هماهنگی در مأموریت‌ها کمک کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه ناوگان امدادی نیز ۶ دستگاه آمبولانس پیشرفته به مجموعه اضافه شده و ۱۰۰ درصد آمبولانس‌های استان به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) مجهز شده‌اند که نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران دارد.

غفار فرد با اشاره به تقویت زیرساخت‌های هوایی گفت: دومین پایگاه اورژانس هوایی در استان فعال شده و ۷ پد بالگرد نیز استانداردسازی و آماده بهره‌برداری شده است.

وی از تصویب ۳۱ پایگاه جدید در سند آمایش سرزمینی خبر داد و اظهار داشت: این اقدام می‌تواند در آینده نزدیک پوشش خدمات اورژانس را در مناطق مختلف استان افزایش دهد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی اشاره کرد و افزود: در این مدت ۱۱۰ نیروی عملیاتی جدید جذب و به‌کارگیری شده‌اند و سهمیه‌های استخدامی جدید نیز برای تقویت این بخش اخذ شده است.

غفار فرد با اشاره به ارتقای شاخص‌های عملکردی گفت: اورژانس استان در ارزیابی‌های کشوری موفق به کسب نمرات کامل در حوزه‌های مختلف از جمله ایمنی بیمارستانی، آموزش همگانی و مدیریت بحران شده است.

وی مشارکت مردمی و خیرین را از دیگر نقاط قوت این مجموعه عنوان کرد و گفت: در این مدت ۸ قطعه زمین با کاربری امدادی از سوی خیرین تأمین شده که نقش مهمی در توسعه پایگاه‌های جدید داشته است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اورژانس کهگیلویه و بویراحمد با حرکت در مسیر توسعه، هوشمندسازی و ارتقای کیفیت خدمات، تلاش دارد خدماتی سریع‌تر، ایمن‌تر و گسترده‌تر به مردم ارائه دهد.