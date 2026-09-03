انحراف اتوبوس در گچساران ۴۴ مصدوم برجا گذاشت

پرویز غفار فرد گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۳۸ امروز در محدوده پشهکان گچساران رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
وی افزود: اتوبوس حادثهدیده از مهران به مقصد شیراز در حرکت بود که در محدوده پشهکان از مسیر منحرف شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصدومیت ۴۴ نفر در این حادثه، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.
غفار فرد ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای شهید رجایی و نرگسی گچساران منتقل شدند.
وی تأکید کرد: نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی، تثبیت وضعیت مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی را انجام دادند.
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