انحراف اتوبوس در گچساران ۴۴ مصدوم برجا گذاشت

پرویز غفار فرد گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۳۸ امروز در محدوده پشه‌کان گچساران رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: اتوبوس حادثه‌دیده از مهران به مقصد شیراز در حرکت بود که در محدوده پشه‌کان از مسیر منحرف شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصدومیت ۴۴ نفر در این حادثه، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.

غفار فرد ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های شهید رجایی و نرگسی گچساران منتقل شدند.

وی تأکید کرد: نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی، تثبیت وضعیت مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی را انجام دادند.