اعزام ۴ خودرو و ۱۴ نیروی تخصصی اورژانس کهگیلویه وبویراحمد به مرز مهران

پرویز غفار فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعزام ناوگان امدادی این استان به مرز مهران برای پوشش مراسم اربعین حسینی، آماده‌باش نیروهای تخصصی، توسعه پایگاه‌های اورژانس، استقرار دومین بالگرد اورژانس هوایی در گچساران و راه‌اندازی سامانه ویژه ناشنوایان خبر داد.

وی با اشاره به اعزام ناوگان اورژانس استان به مرز مهران اظهار کرد: سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شده‌اند و سه دستگاه آمبولانس دیگر نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: دستورالعمل‌های مربوط به نحوه انتخاب و اعزام نیروها و تجهیزات از سوی سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده و تمامی اقدامات بر اساس این دستورالعمل‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، ۱۴ نیروی تخصصی مرد برای حضور در مأموریت اربعین حسینی انتخاب و به مرز مهران اعزام شده‌اند.

غفارفرد درباره آمادگی نیروهای اعزامی گفت: این نیروها پیش از اعزام، دوره‌های تخصصی مرتبط با مدیریت و درمان گرمازدگی، مدیریت تجمعات انبوه، امدادرسانی در شرایط بحرانی و جنگی و همچنین تریاژ مصدومان را با موفقیت گذرانده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های اورژانس در استان اشاره کرد و افزود: به منظور کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار، ایجاد ۳۱ پایگاه اورژانس در سطح استان به تصویب رسیده است.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تقویت ناوگان هوایی اورژانس خبر داد و بیان کرد: در دو سال گذشته و در مدت مسئولیت اینجانب، دومین بالگرد اورژانس هوایی استان در شهرستان گچساران مستقر شده و به ظرفیت امدادرسانی استان افزوده شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پایگاه‌های اورژانس بانوان نیز خبر داد و گفت: به‌زودی پایگاه‌های ویژه بانوان در شهرهای یاسوج، دهدشت و گچساران افتتاح و وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.

غفارفرد با اشاره به هوشمندسازی خدمات اورژانس اظهار کرد: تمامی آمبولانس‌های استان به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) مجهز شده‌اند تا نزدیک‌ترین آمبولانس به محل حادثه شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعزام شود.

وی در پایان از راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه برای ناشنوایان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل ارتباط افراد ناشنوا با مرکز اورژانس ۱۱۵ طراحی شده تا این گروه از شهروندان نیز بتوانند در شرایط اضطراری، درخواست امدادی خود را به سرعت ثبت و اعلام کنند.