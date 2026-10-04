  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

همدستی جولانی با اسرائیل برای تجزیه سوریه

همدستی جولانی با اسرائیل برای تجزیه سوریه

یک کارشناس امور سوریه از همدستی جولانی با رژیم صهیونیستی برای اشغال و تجزیه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اوس نزار کارشناس امور سوریه اعلام کرد که ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده این کشور با رژیم صهیونیستی برای گسترش تجاوزات علیه خاک سوریه از درعا گرفته تا نزدیکی های دمشق همکاری می کند.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته جولانی برخی ساختارهای مسلحانه در درعا را منحل کرد تا بدین ترتیب مسیر نفوذ اشغالگران صهیونیست در این منطقه مهیا شود.

نزار هشدار داد که رژیم صهیونیستی طی دوره آتی می تواند با پیشروی میدانی به سمت منطقه جدید عرطوز در غوطه غربی دمشق به نزدیکی پایتخت سوریه برسد.

وی گفت: جولانی در حال ایفای نقش های مشکوک و مخرب به نفع رژیم صهیونیستی و تجزیه سوریه است.

کد مطلب 6966997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مهره های اسراییل هستند تا. به راحتی یه کشور تجزیه بشه ،برا ایران همین نقشه رو داشتن ودارن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها