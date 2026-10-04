همدستی جولانی با اسرائیل برای تجزیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اوس نزار کارشناس امور سوریه اعلام کرد که ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده این کشور با رژیم صهیونیستی برای گسترش تجاوزات علیه خاک سوریه از درعا گرفته تا نزدیکی های دمشق همکاری می کند.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته جولانی برخی ساختارهای مسلحانه در درعا را منحل کرد تا بدین ترتیب مسیر نفوذ اشغالگران صهیونیست در این منطقه مهیا شود.

نزار هشدار داد که رژیم صهیونیستی طی دوره آتی می تواند با پیشروی میدانی به سمت منطقه جدید عرطوز در غوطه غربی دمشق به نزدیکی پایتخت سوریه برسد.

وی گفت: جولانی در حال ایفای نقش های مشکوک و مخرب به نفع رژیم صهیونیستی و تجزیه سوریه است.