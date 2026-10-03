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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۳

آموزش تروریست‌های سوریه توسط یک افسر صهیونیست

آموزش تروریست‌های سوریه توسط یک افسر صهیونیست

یک منبع فلسطینی به آموزش تروریست ها در سوریه با نظارت یک افسر صهیونیست اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع فلسطینی اعلام کرد که اریئیل میخائیل یک افسر صهیونیست مأمور نظارت بر آموزش عناصر تروریست در اردوگاه های تازه تأسیس در استان ادلب سوریه است.

وی در ادامه افزود: یکی از این اردوگاه ها، الحطاب نام دارد که سه ماه قبل تأسیس شده و ۳۵۰ عنصر تروریست برای دیدن آموزش های نظامی تحت نظارت مستقیم افسر مذکور در آن مستقر هستند.

این منبع فلسطینی اضافه کرد: این عناصر تروریست به گروهک سلطان مراد وابسته هستند؛ گروهکی که به تازگی در وزارت دفاع رژیم جولانی ادغام شده است.

کد مطلب 6965795

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام، مراقب باشیم، کشور سوریه(دولت ونظام) همه آنها در کنار، رئیس دولت کنونی(جولانی) در قاب تروریست فعالیت دارن، اینکه میگن اسرائیل تو خاک سوریه اومده وفلان، دروغه، دستشون تو یه کاسس، ایران باید مراقب باشه، وبطور مداوم تحرکات، اینارو رصد کنه، اینا داعشن، در لباس نظام سوریه

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