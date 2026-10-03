به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع فلسطینی اعلام کرد که اریئیل میخائیل یک افسر صهیونیست مأمور نظارت بر آموزش عناصر تروریست در اردوگاه های تازه تأسیس در استان ادلب سوریه است.

وی در ادامه افزود: یکی از این اردوگاه ها، الحطاب نام دارد که سه ماه قبل تأسیس شده و ۳۵۰ عنصر تروریست برای دیدن آموزش های نظامی تحت نظارت مستقیم افسر مذکور در آن مستقر هستند.

این منبع فلسطینی اضافه کرد: این عناصر تروریست به گروهک سلطان مراد وابسته هستند؛ گروهکی که به تازگی در وزارت دفاع رژیم جولانی ادغام شده است.