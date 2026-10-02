وقوع چند انفجار شدید در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، فرودگاه نظامی تفتناز سوریه واقع در حومه استان ادلب صبح امروز شاهد وقوع چند انفجار با منشأ نامعلوم بوده است.

شاهدان عینی اعلام کردند که این انفجارها همزمان با انجام پروازهای شناسایی بر فراز منطقه صورت گرفته است.

شبکه سوریه اکنون با انتشار تصاویری از دیده شدن دود گسترده از داخل فرودگاه مذکور خبر و گزارش داد که این انفجارها طی مدت یک ساعت و نیم رخ داده است.

همچنین احتمال داده شده که این انفجارها ناشی از بقایای جنگ در فرودگاه تفتناز بوده است.

در سپتامبر گذشته نیز منطقه شمال غرب سوریه شاهد وقوع چند انفجار از جمله در منطقه نظامی نزدیک العیس در حومه جنوبی حلب بوده است.