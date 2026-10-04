آغاز صحن مجلس؛ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
طرح دو فوریتی استسفاریه ماده ۱ قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
نظر شما