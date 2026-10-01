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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

صحنه‌سازی تصادف برای پنهان کردن قتل زن جوان در تبریز

صحنه‌سازی تصادف برای پنهان کردن قتل زن جوان در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری مردی خبر داد که پس از قتل همسرش، با انتقال جسد به یکی از خیابان‌های تبریز و صحنه‌سازی تصادف، تلاش کرده بود علت مرگ وی را پنهان کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تشکیل پرونده مربوط به تصادف یک خودرو با زن جوان و فوت مشکوک وی در تبریز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نشان داد این زن جوان در پی مشاجره لفظی و اختلافات خانوادگی، توسط همسرش در منزل به قتل رسیده و پس از آن، متهم جسد را به یکی از خیابان‌های شهر منتقل و با صحنه‌سازی، مرگ وی را ناشی از تصادف جلوه داده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی افزود: مأموران با اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، محل اختفای متهم را شناسایی و در عملیاتی منسجم وی را دستگیر کردند.

سلطانی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی، انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6964846

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