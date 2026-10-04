به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در نشست کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی، دومین گزارش این وزارتخانه درباره اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در حضور احسان عظیمی راد و دیگر اعضای کمیته ارائه کردند. گزارش ارائه‌شده، موضوعاتی از جمله اقلام راهبردی موضوع ماده 1 و اقدامات مرتبط با مواد ۴، ۶ و ۱۶ قانون را در بر می‌گرفت.

نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی همچنین از حمایت‌ها و همکاری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی در مسیر توسعه کشاورزی دانش‌بنیان قدردانی کردند و بر اهمیت تداوم این همکاری‌ها برای استفاده بیشتر از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در بخش کشاورزی تأکید داشتند.

در ادامه نشست، با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی، بر ضرورت افزایش سهم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش تأکید شد و بهره‌گیری از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از ابزارهای مهم تحقق این هدف عنوان شد.

بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۶ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و سهم این حوزه از اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۵ تا ۶ درصد است. همچنین سهم درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور مرتبط با بخش کشاورزی، حدود ۴.۷ درصد از کل درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اعلام شد.

با توجه به این آمار، در جلسه بر لزوم گسترش همکاری وزارت جهاد کشاورزی با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناور تأکید شد. همچنین مطرح شد که اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور ایجاب می‌کند ظرفیت‌های قانونی، حمایتی و مالی موجود، با انسجام بیشتری در خدمت رفع نیازهای فناورانه این بخش قرار گیرد.

در بررسی گزارش دوم وزارت جهاد کشاورزی، ضمن اشاره به بهبود آن نسبت به گزارش پیشین، بر ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به نتایج اجرای قانون تأکید شد. ارائه اطلاعات روشن درباره قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، میزان پیشرفت طرح‌ها و موانع اجرایی، از الزامات ارزیابی عملکرد و پیگیری رفع مشکلات عنوان شد.

در این نشست مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی حدود دو ماه آینده، گزارش سوم خود را با تأکید بر تشریح اقدامات انجام‌شده، خروجی‌های اجرای قانون و میزان پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت مشخص و قابل سنجش ارائه کند. پیگیری وضعیت ۲۸ قلم راهبردی بخش کشاورزی نیز از محورهای اصلی جلسه بود و بر ضرورت تهیه جدول تفصیلی این اقلام تأکید شد.

در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت تناسب سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری با نیازهای مالی و مأموریت‌های آن در بخش کشاورزی تأکید شد و افزایش سرمایه پیشنهادی برای ایفای نقش مؤثر صندوق کافی دانسته نشد. در همین راستا، پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای مشورتی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و مجموعه‌های علمی و تخصصی مرتبط مطرح شد تا راهکارهای افزایش سرمایه و تقویت توان حمایتی صندوق بررسی شود.

در پایان نشست، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های قانون به نتایج ملموس در بخش کشاورزی تأکید شد. همچنین ارائه گزارش دقیق از پیشرفت اقلام راهبردی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای مواد مختلف قانون و موانع پیش‌روی طرح‌ها، لازمه پیگیری مؤثر و تقویت کشاورزی دانش‌بنیان عنوان شد.