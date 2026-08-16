به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، شرکت صنایع پیشرفته رضوی در ادامه مسیر توسعه سبد سرمایهگذاریهای خود در حوزههای فناورانه و دارای ظرفیت رشد، در قالب یازدهمین سرمایهگذاری راهبردی خود در شرکت سامانه انتقال دیجیتال نوری توس (سادن) سرمایهگذاری کرده است؛ اقدامی که با هدف توسعه فناوریهای بومی و تقویت ظرفیت تولید تجهیزات راهبردی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.
مودمهای فیبر نوری یکی از تجهیزات کلیدی در بهرهبرداری از شبکههای مبتنی بر فیبر نوری به شمار میروند و وظیفه برقراری ارتباط میان شبکه دسترسی فیبر نوری و تجهیزات کاربران را بر عهده دارند. توسعه فناوری و ظرفیت تولید این تجهیزات در داخل کشور، علاوه بر ایجاد امکان پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار داخلی، میتواند در افزایش تابآوری زنجیره تأمین تجهیزات ارتباطی و کاهش وابستگی به محصولات وارداتی مؤثر باشد.
فیبر نوری بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی ارتباطات پرسرعت، نقش مهمی در توسعه شبکههای ارتباطی نسل جدید و ارائه خدمات دیجیتال ایفا میکند. گسترش این زیرساخت، زمینه توسعه خدماتی مانند اینترنت پرسرعت، رایانش ابری، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، خدمات دیجیتال و کاربردهای مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم میکند و به همین دلیل، توسعه تجهیزات مورد استفاده در لایه دسترسی این شبکهها نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در این میان، مودمهای فیبر نوری یا تجهیزات پایانه شبکه نوری، یکی از نقاط اتصال کاربر به شبکه فیبر نوری محسوب میشوند و مشخصات فنی و قابلیتهای آنها بر کیفیت دسترسی به خدمات ارتباطی، سرعت انتقال داده و پایداری ارتباط اثرگذار است. از این منظر، توسعه دانش فنی و ظرفیت تولید داخلی این تجهیزات میتواند بخشی از زنجیره ارزش فناوری فیبر نوری را در داخل کشور تکمیل کند.
بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز بازار ارتباطات کشور در سالهای گذشته از مسیر واردات تأمین شده است. تداوم این وابستگی، علاوه بر تحمیل هزینه ارزی، زنجیره تأمین تجهیزات ارتباطی را در برابر محدودیتهای تجاری و اختلالات احتمالی در تأمین خارجی آسیبپذیر میکند. سرمایهگذاری در توسعه فناوری و تولید داخلی مودمهای فیبر نوری میتواند بخشی از این وابستگی را کاهش داده و ظرفیت کشور برای تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژههای توسعه شبکه ارتباطی را افزایش دهد.
سرمایهگذاری صنایع پیشرفته رضوی در شرکت سادن در همین چارچوب، بر توسعه ظرفیتهای فناورانه و تولیدی در حوزه زیرساختهای اینترنت متمرکز است. ورود سرمایه به این بخش میتواند امکان توسعه محصولات، ارتقای توانمندیهای فنی و مهندسی، افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی مؤثرتر به نیاز پروژههای ارتباطی کشور را فراهم کند.
توسعه داخلی تجهیزات شبکه فیبر نوری همچنین میتواند به شکلگیری و تقویت یک زنجیره فناورانه در حوزه ارتباطات منجر شود؛ زنجیرهای که از طراحی و توسعه فناوری و تولید تجهیزات تا تأمین قطعات، آزمون، ارزیابی، استقرار و خدمات پس از فروش را دربر میگیرد. تقویت این زنجیره، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده داخلی، زمینه توسعه تخصصهای فنی و ایجاد فرصتهای شغلی در حوزههای مهندسی مخابرات، الکترونیک، نرمافزار و فناوری اطلاعات را فراهم میکند.
از سوی دیگر، توسعه ظرفیت تولید تجهیزات فیبر نوری میتواند با نیاز کشور به گسترش شبکههای ارتباطی پرسرعت همراستا شود. هرچه پوشش و ظرفیت شبکه فیبر نوری افزایش یابد، نیاز به تجهیزات انتهایی و دسترسی متناسب با این شبکه نیز بیشتر خواهد شد و برخورداری از توان تولید داخلی میتواند بخشی از نیاز این بازار رو به رشد را پاسخ دهد.
تمرکز بر توسعه فناوری مودمهای فیبر نوری در شرکت سامانه انتقال دیجیتال نوری توس میتواند در صورت تکمیل زنجیره توسعه محصول و افزایش مقیاس تولید، به ارتقای سهم فناوری بومی در تجهیزات شبکههای ارتباطی و ایجاد ظرفیت بیشتر برای حضور شرکتهای فناور ایرانی در بازار تجهیزات زیرساختی ارتباطات منجر شود.
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