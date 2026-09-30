روایت متفاوت سربازی در روزهای جنگ؛ مراجعه مشمولان ۶۲ درصد بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب در دیدار مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به مناسبت هفته انتظامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و شهدای انتظامی، اظهار کرد: هفته انتظامی از دهم تا شانزدهم مهرماه با شعار «پلیس برای مردم، مردم برای پلیس» برگزار میشود و برنامههای مختلفی برای خدمترسانی به مردم پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تحولات و حوادث یک سال گذشته کشور افزود: در جریان جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان انتظامی کشور به شهادت رسیدند که بسیاری از آنها در محیطهای خدمتی، ایستگاهها و ایستهای بازرسی و هنگام انجام وظیفه برای مردم جان خود را تقدیم کردند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: در این شرایط، مردم نیز با حضور گسترده در صحنه از نظام، حاکمیت و نیروهای مسلح حمایت کردند و بیش از ۲۱۰ شب در کنار مردم و سایر دستگاهها برای تأمین امنیت حضور داشتیم.
افزایش ۶۲ درصدی مراجعه مشمولان
شجاعینسب با اشاره به آمار مراجعه مشمولان خدمت سربازی گفت: طی یک سال گذشته، مراجعه و اعزام مشمولان به مراکز آموزش ۶۲ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این آمار در شرایطی رقم خورده که کشور با شرایط جنگی مواجه بوده و انتظار میرفت برخی افراد از انجام خدمت سربازی اجتناب کنند، اما شاهد افزایش مراجعه مشمولان بودیم.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی این موضوع را نشانهای از مسئولیتپذیری جوانان دانست و گفت: در حالی که در برخی کشورها با وقوع جنگ، افراد به دنبال خروج از کشور هستند، جوانان ایرانی برای دفاع از کشور خود مراجعه و برای انجام خدمت سربازی اعزام میشوند.
مهارتآموزی سربازان برای ورود به بازار کار
شجاعینسب با اشاره به همکاری مجموعه انتظامی با دستگاههای اقتصادی در حوزه اشتغال سربازان اظهار کرد: سربازان را در دوران خدمت رها نکردهایم و بر اساس ابلاغیه ستاد کل، افرادی که تمایل داشته باشند در کنار خدمت، حرفهای را فرا میگیرند و گواهینامه مهارتی دریافت میکنند.
وی ادامه داد: این افراد پس از پایان خدمت میتوانند از تسهیلات دولتی برای ایجاد اشتغال و فعالیت در بازار استفاده کنند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ نفر از سربازان از تسهیلات این حوزه بهرهمند شدهاند.
اقتصاد استان در شرایط جنگی از مسیر خارج نشد
شجاعینسب با اشاره به اقدامات دستگاههای اقتصادی استان در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی بیان کرد: اقدامات انجامشده در حوزه اقتصادی با توجه به شرایط موجود، اقدامی جهادی است و نتیجه آن را میتوان در حفظ روند تولید و توزیع کالا مشاهده کرد.
وی افزود: در جریان تحولات و شرایط جنگی، با وجود برخی افزایش قیمتها، نظام تولید و توزیع در استان با اختلال جدی مواجه نشد و مردم دسترسی مناسبی به کالاهای مورد نیاز داشتند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، مدیریت مناسب بازار و توزیع کالا را از اقدامات مؤثر استان دانست و گفت: این اقدامات به آرامش روانی جامعه و مدیریت شرایط کمک کرده است.
کشف ۲۱ تن مواد مخدر در یک سال
شجاعینسب با اشاره به اقدامات انتظامی در حوزه مقابله با جرایم گفت: طی یک سال گذشته ۲۱ تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضربات سنگینی به اشرار و قاچاقچیان وارد شده است.
وی افزود: در حوزه مقابله با سارقان و سایر مجرمان نیز اقدامات مناسبی انجام شده و توانمندی پلیس در شناسایی و برخورد با مجرمان، یکی از عوامل حفظ امنیت در استان است.
پلیس در کنار سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش پلیس در حمایت از فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهمترین حمایتهای انتظامی از تولید و فعالیت اقتصادی، شناسایی و برخورد با مجرمان اقتصادی است؛ چراکه فعالیت این افراد میتواند سایر فعالان اقتصادی را دچار ناامیدی کند.
شجاعینسب از دستگاههای اقتصادی استان خواست نظارتهای خود را تقویت کنند و گفت: در شرایط موجود ممکن است برخی افراد از وضعیت اقتصادی سوءاستفاده کنند و لازم است برای جلوگیری از اختلال در نظام تولید و توزیع، نظارتها با جدیت دنبال شود.
وی افزود: تسهیلات باید در مسیر مشخص خود قرار گیرد تا افراد نیازمند بتوانند از آن بهرهمند شوند و زمینه تقویت امید و اعتماد اجتماعی فراهم شود.
تأکید بر رعایت فرآیندهای قانونی در معاملات دولتی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت رعایت فرآیندهای قانونی در معاملات دولتی، مناقصهها و سایر امور اقتصادی گفت: پلیس امنیت اقتصادی در حوزه جرایم اقتصادی ورود میکند، موارد را شناسایی و برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار میدهد تا ضمن برخورد با تخلفات، حقوق افراد نیز تضییع نشود.
شجاعینسب تأکید کرد: پلیس از سرمایهگذاران و فعالیتهای صحیح اقتصادی حمایت میکند و آمادگی دارد در کنار مردم و دستگاههای اقتصادی استان برای تسهیل فعالیتهای سالم اقتصادی همکاری کند.
وی همچنین درباره هوشمندسازی خدمات پلیس گفت: در حوزههای مختلف از جمله ارتباط با مراجع قضایی و پزشکی قانونی، بخش قابل توجهی از فرآیندها هوشمندسازی شده و بیش از ۹۰ درصد پروندهها و مکاتبات میان پلیس، دستگاه قضایی و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: کروکیهای هوشمند، سامانه «پلیس من»، ثبت شکایات، ارسال پیامک و دعوتهای الکترونیکی نیز در حال انجام است.
شجاعینسب درباره موضوع اتصال سامانههای پلیس و بیمهها نیز گفت: بستر لازم برای این ارتباط فراهم شده و هماهنگیهای مربوط به این موضوع را با جانشین فرمانده انتظامی استان پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات موجود در این زمینه برای مردم برطرف شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری مدیران دستگاههای اقتصادی استان با مجموعه انتظامی، بر استمرار همکاری میان دستگاههای اقتصادی، انتظامی و سایر مجموعههای اجرایی برای تقویت امنیت، تولید و فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد.
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