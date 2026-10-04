  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

ماجرای اجرای دوباره «میان ستاره‌ای» در برج میلاد چیست؟

ماجرای اجرای دوباره «میان ستاره‌ای» در برج میلاد چیست؟

پروژه موسیقایی «میان ستاره‌ای» یک سال پس از اولین اجرای خود، یک بار دیگر در مرکز همایش های برج میلاد تهران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور، پس از تجربه موفق اجرای سال گذشته، بار دیگر کنسرت «میان ستاره‌ای» (Interstellar) را در برج میلاد تهران روی صحنه می‌برد.

این پروژه که نخستین‌بار ۲۲ آذر سال گذشته در برج میلاد تهران اجرا شد اجرای زنده موسیقی ماندگار فیلم «Interstellar» با همراهی تصاویر و فضای ویژه این اثر را به صحنه برد.

در اجرای پیش‌رو، ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور بار دیگر قطعات ماندگار ساخته هانس زیمر برای فیلم «Interstellar» را اجرا خواهد کرد؛ اجرایی که به گفته گروه اجرایی تلاش دارد موسیقی، سینما و تجربه‌ای فضایی را در کنار یکدیگر به مخاطب ارائه دهد.

ماجرای اجرای دوباره «میان ستاره‌ای» در برج میلاد چیست؟

تهیه‌کنندگی این پروژه را لیلا پورموسوی بر عهده دارد و بهراد سوخکیان کنسرت مایستر، سهیل سلیم‌زاده مدیر هنری، جواد آبراهان مشاور هنری و محمد مطلق مدیر فنی این پروژه هستند.

این کنسرت ۱۸ مهر در برج میلاد تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از سامانه تیوال تهیه کنند.

کد مطلب 6967137
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها