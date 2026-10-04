به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور، پس از تجربه موفق اجرای سال گذشته، بار دیگر کنسرت «میان ستاره‌ای» (Interstellar) را در برج میلاد تهران روی صحنه می‌برد.

این پروژه که نخستین‌بار ۲۲ آذر سال گذشته در برج میلاد تهران اجرا شد اجرای زنده موسیقی ماندگار فیلم «Interstellar» با همراهی تصاویر و فضای ویژه این اثر را به صحنه برد.

در اجرای پیش‌رو، ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور بار دیگر قطعات ماندگار ساخته هانس زیمر برای فیلم «Interstellar» را اجرا خواهد کرد؛ اجرایی که به گفته گروه اجرایی تلاش دارد موسیقی، سینما و تجربه‌ای فضایی را در کنار یکدیگر به مخاطب ارائه دهد.

تهیه‌کنندگی این پروژه را لیلا پورموسوی بر عهده دارد و بهراد سوخکیان کنسرت مایستر، سهیل سلیم‌زاده مدیر هنری، جواد آبراهان مشاور هنری و محمد مطلق مدیر فنی این پروژه هستند.

این کنسرت ۱۸ مهر در برج میلاد تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از سامانه تیوال تهیه کنند.