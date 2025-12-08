به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه‌ها و هنرمندان شناخته شده عرصه‌های مختلف موسیقی در حالی خود را برای برگزاری دور پایانی کنسرت‌های پاییزی آماده می‌کنند که تغییر چندانی در رپرتوار انتخابی آنان دیده نمی‌شود. مسیری که در آن فعلاً مباحث اقتصادی و درآمدزایی در اولویت قرار دارد و فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند تا در زمان دیگری به فکر ارائه نوآوری و خلاقیت و یا تولید اثر جدید باشند.

یکی دیگر از نکات جالب توجهی که در کنسرت‌های روزهای پایانی پاییز تبدیل به نکته قابل توجهی شده، آغاز فصل جدید کنسرت خوانندگانی است که طی ماه‌های گذشته یا به واسطه تصمیم‌های شخصی یا برخی موانعی که بر سر راه کنسرت‌هایشان قرار داشت، اجرایی نداشتند. روندی که با حضور هنرمندانی چون علیرضا عصار، رستاک حلاج، مهراد جم، سیامک عباسی، محسن ابراهیم زاده می‌تواند در داغ‌تر شدن تنور کنسرت‌ها ایفای نقش کند.

به هر ترتیب آنچه می‌خوانید برنامه کنسرت‌های تهران و دیگر شهرهای کشور تا پایان آذر سال جاری است که اسامی آنان از سامانه‌های رسمی فروش بلیت احصا شده است.

* دوشنبه ۱۷ آذر

- کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی وحید تاج، تالار وحدت تهران

- کنسرت گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان، سالن حافظ شیراز

- کنسرت علی عبدالمالکی، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت گرشا رضایی، سالن شهدای دانش آموز ابرکوه

- کنسرت سینا برومند، تالار مرکزی رشت

- کنسرت سامان جلیلی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه «لیو»، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت آرون افشار، سینما هلال زاهدان

- کنسرت علی هاوراز، تالار یادمان شهدای سردشت

- کنسرت مجید رضوی، سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت سهراب پاکزاد، سالن تربیت معلم یزد

* سه شنبه ۱۸ آذر

- کنسرت ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی علی بهرامی فرد، تالار وحدت تهران

- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت ارکستر «میرا»، تالار رودکی تهران

- کنسرت گرشا رضایی، سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت آرمین زارعی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت آرون افشار، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مهراد جم، سالن میزبان بابلسر

- کنسرت گروه «سون»، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت مسیح و آرش، سالن پرستیژ اهواز

- کنسرت گروه «نوان»، تالار حافظ شیراز

- کنسرت عرفان طهماسبی، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت محمد علیزاده، تالار مرکزی رشت

- کنسرت حمید عسکری، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت مسعود صادقلو، تالار هال مریم جزیره کیش

* چهارشنبه ۱۹ آذر

- کنسرت ارکستر «فیوجی» به رهبری ارکستر محمدعلی فیوجی، سالن رزمال تهران

- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت ارکستر «میرا»، تالار رودکی تهران

- کنسرت گروه «عشاق» به سرپرستی جمشید آقایی و خوانندگی محمد افروز و مجید حنطوش زاده، فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت مهدی دارابی، فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

- کنسرت ارکستر ملی گیلان به رهبری ارکستر مرتضی سعیدی راد، تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه «کوگانا» با خوانندگی علی و رحیم پوردرخش، تالار احسان شیراز

کنسرت آرمین زارعی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت ویژه بانوان گروه «ستاره قطبی»، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت سعید ترابی، تالار رودکی اصفهان

- کنسرت مسیح و آرش، سالن پرستیژ اهواز

- کنسرت گروه «نوان»، تالار حافظ شیراز

- کنسرت آرون افشار، سالن رویال هال پانوراما کیش

- کنسرت رستاک حلاج، تالار اریکه ایرانیان

- کنسرت عرفان طهماسبی، سالن اریکه آریایی آمل

* پنجشنبه ۲۰ آذر

- کنسرت علیرضا عصار، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت ارکستر فیلارمونیک «ملودیکا» به رهبری ارکستر پیمان مدنی، برج آزادی تهران

- کنسرت گروه کُر «سکوت گیلان» به رهبری ارکستر مصطفی حقیقت خواه، تالار رودکی تهران

- کنسرت ارکستر «جوانان پارس زمین» به رهبری ارکستر امین غفاری، تالار وحدت تهران

- کنسرت گروه «آوای مهر گیلان»، تالار شهید آوینی رشت

- کنسرت عرشیاس، آمفی تئاتر ذوب آهن شاهرود

- کنسرت گروه «پاسارگاد» به سرپرستی شهروز شعای، تالار خجسته رفسنجان

- کنسرت وصال علوی، فرهنگسرای طوبی بندرعباس

- کنسرت ارکسترزهی شیراز به سرپرستی فرزاد خاوند، تالار رودکی اصفهان

- کنسرت بابک جهانبخش، سالین سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «نوان»، تالار حافظ شیراز

- کنسرت مسیح و آرش، سینما ساحل بندرامام خمینی (ره) ماهشهر

- کنسرت فرزاد فرزین، سالن هلال احمر سمنان

- کنسرت ارکستر زهی «کلاژ» به مدیریت هنری علیرضا مجد الاشرافی، سالن پرویز اعتصامی اراک

- کنسرت پیمان کیوانی، آمفی تئاتر فدک اردبیل

- کنسرت ویژه بانوان گروه «ستاره قطبی»، سالن همایش‌های خلیج فارس جزیره کیش

- کنسرت حامیم، سالن بولینگ مریم جزیره کیش

- کنسرت «کاکوبند»، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت عرفان طهماسبی، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مجید رضوی، تالار مجلل بجنورد

- کنسرت افشین آذری، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت گروه «ددان»، تالار مرکزی رشت

* جمعه ۲۱ آذر

- کنسرت ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران به رهبری ارکستر عبدالرضا امیرخانی، برج میلاد تهران

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی، تالار رودکی تهران

- کنسرت هژیرمهر افروز، تالار وحدت تهران

- کنسرت سیامک عباسی، تالار رزمال تهران

- کنسرت ویژه بانوان گروه «ستاره قطبی»، تالار وحدت تهران

- کنسرت مهراد جم، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت نوستالژی ناصرچشم آذر، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت معین زندی، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت عرفان طهماسبی، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مجید رضوی، تالار مجلل بجنورد

- کنسرت مسعود صادقلو، تالار انتظار کرمانشاه

* شنبه ۲۲ آذر

- کنسرت فرزاد فرزین، سینما فلسطین بروجرد

- کنسرت روزبه نعمت اللهی، سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت مهراد جم، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت آرمین زارعی، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت سهراب پاکزاد، فرهنگسرای شهر اراک

- کنسرت مجید رضوی، تالار مجلل بجنورد

- کنسرت مسعود صادقلو، تالار انتظار کرمانشاه

- کنسرت رضا صادقی، سالن سینما هلال اهواز

- کنسرت سهراب پاکزاد، فرهنگسرای شهر اراک

- فیلم کنسرت میان ستاره‌ای ارکستر فیلارمونیک «آلنام» به رهبری ارکستر وحید علیپور، برج میلاد تهران

* یکشنبه ۲۳ آذر

- کنسرت ارکستر سمفونیک شماره ۵ شوستاکوویچ به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی، تالار وحدت تهران

- کنسرت آرمین زارعی، سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مجید خراط ها، سالن سینما هلال زاهدان

- کنسرت گروه «نوان»، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت رضا صادقی، تالارلیان بوشهر

- کنسرت مجید رضوی، تالار مجلل بجنورد

- کنسرت رضا صادقی، تالار لیان بوشهر

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن اکومال کرج

* دوشنبه ۲۴ آذر

- کنسرت محسن یگانه، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت گرشا رضایی، سالن اکومال کرج

- کنسرت وصال علوی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید خراط ها، سالن سینما هلال زاهدان

- کنسرت گروه «نوان»، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت مهراد جم، مرکز همایش‌های خاوران تبریز

- کنسرت رضا صادقی، تالارلیان بوشهر

- کنسرت مسعود صادقلو، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت رضا صادقی، تالار لیان بوشهر

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، سالن آرتا مهر فیروز کوه

- کنسرت «کماکان»، تالار حافظ شیراز

* سه شنبه ۲۵ آذر

- کنسرت حسین نورشرق، تالار رودکی تهران

- کنسرت گرشا رضایی، تالار ورزشی بانوان طارم

- کنسرت گروه «لیان»، سینما قدس سیرجان

- کنسرت مهدی دارابی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت بردیا مهرآرا با همراهی احسان عبدی پور وبهمن فریادرس، تالار شهید آوینی خرم آباد

- کنسرت مسیح و آرش، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت میثم ابراهیمی، مجتمع فرهنگی دزفول

* چهارشنبه ۲۶ آذر

- کنسرت وحید اسداللهی، تالار وحدت تهران

- اپرای شیدا با خوانندگی پرواز همای، مرکز همایش‌های خاوران تبریز

- کنسرت امید حاجیلی، سالن اکومال کرج

- کنسرت حامیم، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت آرش و مسیح، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت آرون افشار، سالن خلیج فارس شهریار

- کنسرت اشوان، سالن امیرمهر اکسین محمود آباد

- کنسرت افشین آذری، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه «ددان»، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار هال پانوراما کلارآباد

- کنسرت اشوان، سالن امیرمهر اکسین محمود آباد

* پنجشنبه ۲۷ آذر

- کنسرت گروه «آوای رکنی» به سرپرستی محمد جواد رکنی، فرهنگسرای ارسباران تهران

- کنسرت سروش، تالار رودکی اصفهان

- کنسرت مسیح و آرش، سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس

- کنسرت مهراد جم، تالار مرکزی رشت

- کنسرت آرمین زارعی، سالن سینما سپهر ساری

- کنسرت مجید رضوی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت محمد علیزاده، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه «ددان»، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت حمید عسکری، مجتمع پتروشیمی تبریز

- کنسرت افشین آذری، سالن فدک اردبیل

- کنسرت پیمان کیوانی، سالن مجتمع فرهنگی پارس آباد

* جمعه ۲۸ آذر

- کنسرت حسین نورشرق، تالار رودکی تهران

- کنسرت فرج علیپور، فرهنگسرای بهمن تهران

- کنسرت امید حاجیلی، سالن خلیج فارس شهریار

- کنسرت آرمین زارعی، سالن سینما سپهر ساری

- کنسرت سهراب پاکزاد، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت میثم ابراهیمی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت مسعود صادقلو، سالن اجتماعات کوثر قزوین

- کنسرت تک نوازی پیانو به مناسبت زادرروز رافائل میناسکانیان، تالار وحدت تهران

* شنبه ۲۹ آذر

- کنسرت علیرضا عصار، تالار مرکزی رشت

- کنسرت پرواز همای، سالن فدک اردبیل

- کنسرت مسیح و آرش، تالار بزرگ نقده

- کنسرت اشوان، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه «ددان»، سالن هتل جهانگردی لارستان

- کنسرت رستاک حلاج، تالار مرکزی رشت

* یکشنبه ۳۰ آذر

- کنسرت مسیح و آرش، سالن سیتی سنتر اصفهان