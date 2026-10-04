یدالله کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف مرتبط با علوم کشاورزی برگزار خواهد شد و اساتید، پژوهشگران، فعالان و دانشجویان مرتبط با رشته علوم کشاورزی از سراسر کشور می‌توانند به‌صورت حضوری یا مجازی در این همایش شرکت کنند.

وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۳۱ شهریور بود، ادامه داد: به شکرانه برداشت انگور و در راستای یکی از سنت‌های دیرینه مردم شهرستان ملایر و نیز در راستای تقویت جایگاه انگور ملایر به‌عنوان میراث جهانی کشاورزی در فائو «همایش بزرگ انگور» در هفته پایانی مهر با حضور شخصیت‌های استانی و کشوری در محل سالن همایش دانشگاه ملایر برگزار خواهد شد.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر با بیان اینکه در این همایش فرآورده‌ها و محصولات مختلف انگور و نهاده‌های مرتبط با کاشت انگور در قالب غرفه‌های نمایشگاهی ارائه می‌شود، گفت: در برگزاری این همایش فرمانداری ملایر، جهاد کشاورزی، اتحادیه تعاونی باغداران، انجمن کشمش، شهرداری ملایر و اداره میراث فرهنگی و گردشگری ما را همراهی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود سنتی بودن شیوه‌های تهیه و خشک‌کردن، جابه‌جایی و انبارداری کشمش را از دیگر معضلات این صنعت عنوان و بر ضرورت نوسازی و صنعتی‌سازی این فرآیندها تاکید کرد.

کریمی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان ملایر در تولید انگور و کشمش کشور و با برشمردن چالش‌های پیش‌روی صنعت انگور ملایر، نبود زیرساخت‌های علمی و آزمایشگاهی را یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت عنوان کرد.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر کیفیت پایین سموم موجود در بازار و ناکارآمدی آن‌ها در کنترل بهینه آفات، نبود تقویم باغی مشخص برای مصرف بهینه کود و همچنین عدم ارائه پیش‌آگاهی‌های لازم و به‌موقع برای کنترل آفات و بیماری‌ها را از دیگر نقاط ضعف اساسی در مدیریت باغ‌های انگور برشمرد.

وی به چالش‌های زیرساختی پرداخت و گفت: بهره‌وری پایین آبیاری در باغ‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های نوین آبرسانی و اتکا به شیوه‌های سنتی یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد و افزایش هزینه‌های تولید است.

کریمی با اشاره به کافی نبودن دوره‌های آموزشی برای باغداران در زمینه کاشت، داشت و برداشت اصولی انگور، افزود: پایین بودن ضریب به‌کارگیری دانش فنی در بسیاری از باغ‌ها بیشتر به دلیل کوچک بودن مساحت باغ‌ها و نبود زیرساخت‌های فنی مناسب است که بهبود این شاخص نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند است.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر در ادامه گفت: پژوهشکده انگور و کشمش آمادگی بازاریابی، تامین کشمش، آنالیز تخصصی شاخص‌های کیفی و استاندارد کشمش را در راستای فروش هرچه بهتر و صادرات کشمش دارد و این مرکز علمی با تیم تخصصی خود آماده مشاوره باغداران در قالب بازدیدهای میدانی در محل باغ و آموزش صفر تا صد پرورش انگور به‌صورت فردی و گروهی در قالب کلاس‌های آموزشی پژوهشکده برای علاقه‌مندان است.

کریمی افزود: پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر در راستای رسالت ذاتی خود در بخش آموزش، پژوهش و پیاده‌سازی یافته‌های جدید علمی در حال حاضر در حال ارائه خدمات حضوری و مجازی به باغداران استان و دیگر استان‌های پرورش‌دهنده در زمینه معرفی و ارائه رقم انگور، آموزش اصولی احداث باغ، تربیت و هرس، تغذیه و کود دهی، مدیریت آبیاری، کنترل آفات و بیماری‌ها، شیوه‌های تهیه کشمش، صادرات و بازاریابی انگور و کشمش است.

وی بیان کرد: در یک سال گذشته کارگاه‌ها و همایش‌های متعدد، بازدیدهای حضوری، کلاس‌های مجازی و آموزش نفر به نفر تاک‌داران انجام شده و با استقبال خوب باغداران روبه‌رو شده است.

کریمی ادامه داد: تجهیز و راه‌اندازی ۲ آزمایشگاه تخصصی تحقیقات انگور و تحقیقات کشمش به‌منظور ارائه خدمات فنی در راستای اندازه‌گیری شاخص‌های استاندارد انگور و کشمش از جمله اقدامات شاخص پژوهشکده در بخش زیرساختی بوده است که با مشارکت بخش خصوصی مراحل نهایی خود را به سرانجام می‌رساند.