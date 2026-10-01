به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انگور از سطح ۱۳ هزار هکتار باغ در سطح شهرستان ملایر تولید شده که بیش از ۵۰ هزار تن آن به تبدیل به کشمش و صادر می‌شود.

در همین راستا نظام تولید انگور دره جوزان ملایر در آذرماه سال ۱۳۹۷ در سازمان جهانی خواروبار کشاورزی(فائو) ثبت شد.

شامگاه چهارشنبه روستای جوزان از توابع شهر جهانی انگور، میزبان سومین جشنواره ملی انگور و کشمش بود؛ فرصتی برای رونق اقتصادی از دل خوشه‌های زرین، که در کنار این رخداد معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و فرهنگی جوزان و عرضه مستقیم محصولات رقم خورد.

در این جشنواره ملی، انواع انگور و کشمش تولیدی، سوغات محلی، محصولات صنایع دستی و مرواربافی در غرفه‌های مختلف عرضه گردید و برنامه‌های فرهنگی و شاد متنوعی نیز برای حاضران اجرا شد، همچنین اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان به قید قرعه از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که با استقبال مردم و میهمانان همراه شد.

سومین جشنواره ملی انگور و کشمش جوزان در حالی برگزار شد که این روستای تاریخی به عنوان یکی از مناطق شاخص تولید انگور و کشمش شهرستان ملایر، ظرفیت قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و تولید محصولات بومی دارد.

ضرورت شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی

رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران در این مراسم، گفت: با توجه به ظرفیت قانونی بند «خ» ماده ۷۱ و کدسازی (QR Code) برای محصولات ویژه صادرات، این ظرفیت در اتاق اصناف کشاورزی وجود دارد تا بتوانیم تمام محصولات کشاورزی را دارای شناسنامه کنیم.

پیمان عالمی‌آرانی با تاکید بر ضرورت برندسازی برای صادرات کشمش، بیان کرد: با این اقدام و با یک برندسازی مناسب، صادرات محصولات به خارج از استان یا خارج از کشور انجام و در ارزآوری و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان می‌تواند تأثیرگذار باشد،آنچه برای ما اهمیت دارد، معیشت کشاورزان به ویژه در حوزه تولید انگور و فرآوری کشمش است.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف کشاورزی پیگیر رفع موانع تولید هستیم، ادامه داد: یکی از این موارد، کمبود انرژی است که تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده و امیدوار هستیم سال آینده در حوزه تامین برق برای مزارع و همچنین سوخت و انرژی، شاهد گشایش باشیم.

حلقه‌های تکمیلی زنجیره تولید انگور و کشمش و بازاریابی تقویت شود

نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود برای حمایت از باغداران و بهبود شرایط بازار و قیمت کشمش، گفت: ملایر از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه باغداری، تولید انگور و فرآورده‌های وابسته برخوردار است و برای بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت، باید حلقه‌های تکمیلی زنجیره تولید، به‌ویژه سورتینگ، فرآوری، بسته‌بندی حرفه‌ای و بازاریابی محصولات با جدیت تقویت شود.

حجت الاسلام و المسلمین احد آزادی‌خواه با بیان اینکه برند جهانی انگور ملایر باید به قدرت صادراتی و رونق اقتصادی تبدیل شود، بر ضرورت حمایت عملی از باغداران و تقویت جایگاه انگور و کشمش ملایر در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد و افزود: ظرفیت جهانی انگور ملایر باید با توسعه سورتینگ، بسته‌بندی حرفه‌ای، تقویت تعاونی‌ها و حرکت به سمت صادرات مدرن، به ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی برای شهرستان تبدیل شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود برای حمایت از باغداران و بهبود شرایط بازار و قیمت کشمش، اظهارکرد: ملایر از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه باغداری، تولید انگور و فرآورده‌های وابسته برخوردار است و برای بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت، باید حلقه‌های تکمیلی زنجیره تولید، به‌ویژه سورتینگ، فرآوری، بسته‌بندی حرفه‌ای و بازاریابی محصولات با جدیت تقویت شود.

نماینده ملایر با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری اقتصادی از برند جهانی انگور ملایر، افزود:برخورداری از یک برند جهانی، فرصتی راهبردی برای شهرستان است و باید با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، تشکل‌های تخصصی، منابع موجود و شیوه‌های نوین تجارت، زمینه حرکت به سمت صادرات مدرن و هدفمند انگور، کشمش و فرآورده‌های مرتبط را فراهم کرد تا سهم باغداران ملایری از ارزش واقعی محصول خود افزایش یابد.

آزادی‌خواه، جشنواره‌های بومی، کشاورزی و فرهنگی را از ابزارهای مؤثر توسعه گردشگری و اقتصاد شهرستان دانست و تصریح کرد:با تمام توان از برگزاری جشنواره‌های فاخر که با حفظ ارزش‌های ملی و دینی و گرامیداشت یاد شهدا برگزار می‌شوند، در نقاط مختلف ملایر حمایت خواهم کرد؛ چراکه این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی، تاریخی و فرهنگی شهرستان، می‌توانند به جذب گردشگر، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه اقتصادی مناطق روستایی کمک کنند.

دیگر نماینده مردم ملایر نیز در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران جشنواره، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی و گردشگری روستاهای ملایر و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه تأکید کرد.

احمد آریائی‌نژاد، با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت و درمان در روستاها، خواستار حمایت و پیگیری مسائل و نیازهای این حوزه شد و در حاشیه این مراسم با حضور در میان اهالی خونگرم روستای جوزان، با آنها گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات آنان قرار گرفت.

ارزش افزوده محصولات انگور ملایر باید افزایش یابد

در ادامه فرماندار ملایر با اشاره به اینکه با اجرای برنامه‌های حمایتی از کارخانجات تولیدی، ارزش افزوده محصولات انگور ملایر بیش از پیش افزایش می‌یابد، گفت:همانطور که در اقتدار نظامی شکست‌ناپذیر هستیم، به یاری کشاورزان در امنیت غذایی نیز توانمند و شکست‌ناپذیر خواهیم بود.

سعید کتابی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در امنیت ملی، کشاورزان را سربازان امنیت غذایی کشور دانست با اشاره به ثبت جهانی ملایر به عنوان شهر جهانی انگور در سال ۱۳۹۷، افزود: در این شهرستان با داشتن اقلیم، خاک و نحوه کاشت منحصر به فرد، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انگور برداشت می‌شود که بیشترین برداشت محصول در هکتار را در سطح کشور داراست.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر، نیز با بیان اینکه در این طرح مقداری تسهیلات به کشاورزان باغداران تعلق می‌گیرد اما نیاز به اعتبار فراوانی داریم، بر ضرورت حمایت مسئولان کشوری استانی در این زمینه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در ۳۰۰ هکتار از باغات ملایر طرح فراز اجرا شده است و همه باغداران بسیار راضی هستند و کیفیت محصولات تولیدی نیز در ملایر افزایش یافته است.

علی رضا زنگنه با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم با دریافت اعتبارات بیشتر تسهیلات اعطایی به باغداران را در تبدیل باغات سنتی به طرح فراز افزایش دهیم، گفت: طی سال‌های اخیر کلاس‌های ترویج و کارگاه‌های آموزشی فراوانی در این زمینه برای باغداران برگزار شده و همگی از این روند بسیار راضی هستند و با استقبال باغداران مواجه شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان باغات خزنده قدیمی و سنتی را داربستی کرد، افزود: یکی دیگر از چالش‌های شهرستان ملایر این است که ۷۰ درصد کشمش ملایر تبدیل به تیزابی و کشمش سایه خشک و کشمش آفتابی میشود که در این راستا نیاز داریم کارخانجات فرآوری دیگری و صنایع تبدیلی در ملایر استقرار پیدا کنند و بحث تبدیل انگور به آبمیوه‌های مقوی، آبغوره، دلستر کنستانتره میو و محصولات جانبی دیگری از انگور، علاوه بر کشمش در این کارخانجات تولید و عرضه شود.

زنگنه افزود: البته بحث پالایش انگور و تولید کنستانتره انگور از سوی شرکت پالایش پردیس کیان پیگیری می‌شود اما هنوز به سرانجام نرسیده است، اگر سرمایه‌گذاران در بحث زنجیره انگور در شهر جهانی ملایر سرمایه گذاری کنند قطعاً سودآوری بسیار زیادی خواهد داشت و باعث رونق اقتصادی منطقه میشود.

وی با تأکید براینکه باغات انگور باید به سمت طرح فراز و داربستی پیش بروند، افزود: با این اقدام ارهبردی هم هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و هم میزان تولید افزایش پیدا کرده و دیگر نیازی به خاک کردن تاکستان ها در شهرستان نیست.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر بیان کرد: در باغات داربستی هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده، میزان تولید و کیفیت آن افزایش پیدا می‌کند سرمازدگی از بین می‌رود و نحوه برداشت نیز بسیار راحت خواهد شد، همچنین نورگیری درختان نسبت به طرح سنتی افزایش چشمگیری و آفات و بیماری هم کاهش می‌یابد.

۱۳ هزار هکتار سطح زیر کشت باغات انگور ملایر

مدیر جهاد کشاورزی ملایر اظهارکرد: سطح زیر کشت باغات انگور ۱۳ هزار هکتار است و سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انگور از باغات ملایر برداشت می‌شود که ۷۰ درصد از این انگور تبدیل به انواع کشمش تیزآبی، کشمش سایه خشک و کشمش آفتابی شده و ۱۰ درصد انگور بصورت تازه خوری مصرف می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه و ۱۲.۵ درصد تبدیل به شیره انگور، چهار درصد انگور ملایر تبدیل به آبغوره و ۳.۵ درصد تبدیل به سرکه و سایر مشتقات مثل باسلق می‌شود، اظهارکرد: ۵۳ کارخانه کشمکش فعال در شهرستان ملایر در امر صادرات کشمش تیزآبی مشغول هستند.

گفتنی است ملایر یکی از قطب‌های مهم تولید انگور در کشور است و روستای جوزان نیز از مناطق شاخص این شهرستان در تولید انگور به شمار می‌رود. این جشنواره با هدف معرفی توانمندی‌های ملایر در حوزه تولید انگور، برندسازی محصولات، توسعه گردشگری کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی و حمایت از کشاورزان و باغداران برگزار شد.

در بخش‌های مختلف این رویداد، ظرفیت‌های تولید، فرآوری و صادرات انگور و محصولات وابسته معرفی شد و مسئولان بر ضرورت حمایت از زنجیره تولید تا بازار، ایجاد صنایع تبدیلی، بهبود بازاریابی و توسعه صادرات تأکید کردند.