ارزش افزوده سیب تاثیر آن در اقتصاد آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سهشنبه در همایش روز ملی سیب که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، افزود: در مدت مشابه سال گذشته دریاچه ارومیه ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب داشت که آمار مقایسه ای نشان از افزایش ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب حجم آب دریاچه است.
وی با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی بارش ها در استان اظهار کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی، بارشهای پاییزی امسال افزایشی خواهد بود که باید اقدامات لازم جهت هدایت این میزان بارش به سمت دریاچه ارومیه را مهیا کنیم.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه ۵۲ درصد از میانگین بارشهای حوضه آبریز محقق شده است، تصریح کرد: تمامی حقآبههای زیستمحیطی سدها تخصیص یافته و با اجرای «پویش رود روان» در دو ماه اخیر، مسیرهای رودخانهای برای هدایت حداکثری آب به بستر دریاچه آزادسازی و رفع موانع شده است.
رحمانی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در بخش مرز، معدن، گردشگری و لجستیک ظرفیت های بینظیری دارد که هنوز فعال نشدند، گفت: بخش کشاورزی استان از مهمترین ظرفیت های استان است که باید فعال تر شود.
وی با تاکید بر اینکه ضروری است توسعه متوازن در بین بخش های مختلف و پتانسیلهای استان ایجاد شود که در این راستا برنامههای جامعی داریم، افزود: یکی از راههای احیای دریاچه کاهش مصرف آب و ایجاد معیشت جایگزین باید مورد توجه قرار گیرد و راهکار علمی و کاربردی برای مشکلات ارایه شود.
استاندار خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانهها، گسترش آبیاری نوین باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بخش محصولات کشاورزی و سیب باید زنجیره ارزش تکمیل شود، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این راستا پای کار باشند.
رشد ۵۰ درصدی بارندگیها و تحقق پویش «رود روان»
رحمانی با اشاره به نگاههای موجود به بخش کشاورزی در بحث احیای دریاچه گفت: در افکار عمومی، سیب و محصولات تابستانه به عنوان متهم ردیف اول مصرف آب شناخته میشوند اما ما معتقدیم با تغییر در روشها و اصلاح الگوی کشت میتوان این تضاد را حل کرد.
وی افزود: در همین راستا با همکاری دانشگاه ارومیه و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، برنامههای کاهش مصرف آب در سطح ۳۸۴ هکتار اجرایی شده و هدفگذاری ما برای ۱۳ تا ۱۴ هزار هکتار با بهرهگیری از دانش بینالمللی در دست اجراست.
استاندار آذربایجانغربی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا با نگاهی ویژه و حساسیت بیشتری، برنامههای اصلاح الگوی کشت را در این استان پیگیری کند.
رحمانی با اشاره به اینکه همسایگی با سه کشور و دسترسی نزدیک به بازارهای قفقاز و اروپا، در کنار پتانسیلهای معدنی و کشاورزی، آذربایجانغربی را به استانی استراتژیک تبدیل کرده است، تأکید کرد: اهمیت کریدورهای لجستیکی این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور کمنظیر است و باید تمامی بخشها در مسیر توسعه پایدار، مکمل یکدیگر باشند.
رویه های صادراتی باید اصلاح شود
استاندار آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای حوزه صادرات و تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت تصمیمات قانونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرده، اما معتقدیم باید در برخی رویهها اصلاحاتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید تصمیمات عقلانی برای تسهیل صادرات گرفته شود، افزود: دغدغههای بازرگانان در زمینه تعهدات ارزی بهحق است و اتاق بازرگانی باید با حضور فعال در تصمیمگیریها، نظرات استان را که رتبه نخست تولید سیب کشور را دارد، در سیاستگذاریهای کلان لحاظ کند.
رحمانی همچنین با ابراز گلایه از عملکرد سیستم بانکی در شرایط جنگ اقتصادی، اظهار کرد: بهزودی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکها، چالشهای تأمین مالی و تخصیص منابع در استان بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی موفقیتهای اخیر در حوزه کشاورزی را نویدبخش خواند و گفت: برای نخستین بار مجوز صادرات مستقیم سیب درختی به عراق صادر شد و همچنین دو محصول سیب و انگور ارومیه در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به ثبت جهانی رسید که دستاوردی مهم برای برندسازی محصولات این استان محسوب میشود.
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