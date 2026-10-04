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کد مطلب 6967212
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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

هشدار پهپادی، فرودگاه ویلنیوس را تعطیل کرد

هشدار پهپادی، فرودگاه ویلنیوس را تعطیل کرد

پس از شناسایی یک پهپاد، فرودگاه ویلنیوس لیتوانی تعطیل و هواپیماهای ناتو برای گشت هوایی به پرواز درآمدند.

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