دریافت 612 KB کد مطلب 6967212 https://mehrnews.com/x3ddP2 ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ کد مطلب 6967212 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ هشدار پهپادی، فرودگاه ویلنیوس را تعطیل کرد پس از شناسایی یک پهپاد، فرودگاه ویلنیوس لیتوانی تعطیل و هواپیماهای ناتو برای گشت هوایی به پرواز درآمدند. کپی شد مطالب مرتبط تصاویر جدید از حملات پهپادی به مواضع سعودی در چند جبهه اعرافی:دشمن در جنگ شناختی به دنبال تردید، اختلاف و تضعیف اراده ملی است حمله پهپادی روسیه به مرکز لجستیکی اوکراین در نیکولایف حمله پهپادی اوکراین به ترمینال نفتی روسیه در دریای سیاه برچسبها فرودگاه حمله پهبادی لیتوانی
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