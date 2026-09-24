اعرافی:دشمن در جنگ شناختی به دنبال تردید، اختلاف و تضعیف اراده ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه تحلیلی - راهبردی وضعیت جنگ تحمیلی سوم و وظایف روحانیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه را در ادامه می‌خوانید:



«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»



باگذشت بیش از شش ماه از شروع جنگ تحمیلی سوم و در حالی که دشمن ضربات سختی از نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و لشکری و کشوری مقتدر جمهوری اسلامی دریافت کرده است و ملت مبعوث در میدان مقاومت، بیش از ۲۰۰ روز ایستادگی و مقاومت در برابر نظام استکبار را رقم زده اند، اکنون اوضاع جنگ ترکیبی سوم در شرایط بسیار پیچیده، حساس و تعیین کننده ای قرارگرفته است. دشمن از سر استیصال در میدان جنگ ترکیبی، با توسعه تحریم اقتصادی و تلاش برای افزایش محاصره اقتصادی، ترویج بی عفتی و عریانی، هجمه گسترده شناختی و فرهنگی در فضای مجازی، تلاش برای ایجاد اختلال و اشتباه محاسباتی در مسئولین و مردم، دامن زدن به اختلافات و پشتیبانی از نیروهای معارض و مسلح داخلی و خارج مرزها، تلاش میکند زمینه های لازم برای ترور و تهاجم نظامی را فراهم کند. متقابلاً نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با افزایش قدرت بازدارندگی نظامی و تغییر استراتژی تدافعی به تهاجمی و شناسایی و انهدام گروههای معارض و مسلح داخلی و خارجی، تسلط بر تنگه هرمز و فعال شدن جبهه مقاومت یمن و تسلط بر باب المندب، شاهرگ حیات اقتصادی غرب را به دست گرفته و اقتصاد آمریکا و اسراییل و اروپا را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به فشار اقتصادی ناشی از کنترل تنگه هرمز و باب المندب توسط ایران و یمن، عدم همراهی کشورهای اروپایی در این جنگ، تضعیف اعتماد کشورهای عربی به امریکا، آشکار شدن شکست آمریکا و دروغ بودن ادعاهای ترامپ در مورد پیروزی در جنگ، کاهش شدید محبوبیت ترامپ بین مردم و نخبگان، و نزدیک بودن انتخابات مجلس نمایندگان و ۱۰۰ کرسی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در ۱۲ آبان ماه امسال که نقش تعیین کننده ای در اختیارات دولت ترامپ برای پیشبرد برنامه های خود دارد، با توجه به همة این امور اکنون به نقطه ای رسیدهایم که دشمن باید تصمیم خود را بگیرد: یا شرایط ایران را بپذیرد و با خفت از این مهلکه خود را نجات دهد و یا وارد جنگ شود که در این صورت، ضربات سهمگین و غیر قابل تصوری را از نیروهای نظامی مقتدر ایران و ملت رشید ایران دریافت خواهد کرد.



تردیدی نیست که در این آوردگاه با توکل بر خداوند و صبر و استقامت در راه نصرت دین خدا پیروزی با ما است. این سنت الهی و وعده قطعی خداونددر قرآن کریم است که میفرماید: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.» « وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ» و «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»



حوزه‌های علمیه، به عنوان سنگرهای حفظ دین و پرچمداران تبلیغ، تبیین و اقامه دین، در این برهه حساس تاریخی که با هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید و آغاز دوره جدید جهاد علمی و اجتهادی طلاب و روحانیون سراسر کشور همزمان شده است، وظایف مهمی دارند که در ادامه به آن میپردازم.



۱. استمرار حضور حوزه‌ و روحانیت در خط مقدم دفاع و ایستادگی



حوزه‌های علمیه و روحانیت از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی سوم، همچون همیشه، و با الهام گیری از مراجع عظام دامت برکاتهم و رهبری معظم دامت برکاته و بزرگان علم و دین و ملت بزرگ ایران و محور مقاومت، در خط مقدم دفاع از اسلام، انقلاب، نظام و کیان ملی حاضر بوده‌اند و هم‌دوش با ملت مبعوث، با حضور در میدان و خیابان، به تبیین و تبلیغ معارف دینی به ویژه در عرصه مقاومت، جهاد و شهادت و تربیت نسل مؤمن و انقلابی پرداخته و نقش بی‌بدیل ایفا کرده‌اند. این حضور باید تحت راهبری قرارگاه بلاغ مبین با قوت بیشتر و سازمان یافته تر و با مشارکت طلاب و اساتید در همة جبهه‌های تبلیغی، رسانه‌ای و میدانی و خیابان ادامه یابد.



۲.تلاش مضاعف برای استمرار و گسترش بعثت مردم



قرارگاه بلاغ مبین برامده از عزم و اراده شورای عالی و نهادهای عالی حوزه و نهادهای تبلیغی و فرهنگی است و همچنان مسیر کنشگری حوزوی و ایفای نقش و رسالت حوزوی خود را باید ادامه دهد.



بیش از دویست روز است که ملت مبعوث در راستای عمل به آیة کریمه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی» و با الهام از نهضت عاشورا و درس‌های انقلاب اسلامی، به پا خاسته است و با حضور پرشور، با بصیرت و مجاهدانه خود در خیابان و میدان های متنوع جنگ ترکیبی، دشمن را نا امید و نقشه های شوم او را نقش بر آب کرده است. این رستاخیز، یادآور صدر اسلام و بعثت نبوی است که با ایمان، صبر و ایستادگی، معادلات جهانی را دگرگون ساخت. امروز نیز همین سنت الهی در حال تکرار است: «سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا»



حوزویان ارجمند و روحانیت معظم موظف است همچون گذشته با حضور گسترده و فعال خود در کنار مردم و با مردم در خیابان، اقدامات زیر را انجام دهد:



تبیین فرآنی بعثت و مقاومت، سنت‌های الهی نصرت، ابتلا و تمحیص و روایتگری مستند و مستدل حماسه و پیروزی جبهه مقاومت و پاسخ به سؤالات و شبهات، با استفاده از ابزار منبر، هنر، رسانه و فناوریهای روز و روشهای جذاب.



حضور گسترده و فعال در فضای مجازی و تلاش مجاهدانه برای ترویج گفتمان بعثت و مقاومت و هجمة منطقی و مؤثر بر گفتمانهای معارض و پاسخ به شبهات.



ممزوج کردن این بعثت الهی با عِطر جان فزای دعا و التجاء به خداوند متعال.



بصیرت افزایی و عمق بخشی و پیشگیری از ایجاد اختلاف و انحراف در این بعثت مقدس و حفظ انسجام ملی حول محور رهبر معظم انقلاب اسلامی.



۳.کنشگری مؤثر در فضای مجازی؛ میدان اصلی جنگ شناختی دشمن



فضای مجازی امروز یک واقعیت تمام‌عیار در زندگی مردم است که روزبه‌روز در حال گسترش است . رهبر شهید انقلاب بارها بر ضرورت «حکمرانی قانونمند» این فضا و تبدیل آن به یک فرصت برای کشور تأکید کردند.



واقعیت تلخ آن است که در فضای مجازی، کمتر از ده کشور بر زیست دیجیتال جهان حکمرانی می‌کنند و از این طریق چارچوب‌های ارزشی خود را به دیگران تحمیل می‌نمایند. دشمن با درک این واقعیت، جنگ شناختی را به عنوان میدان اصلی نبرد برگزیده است، جنگی که به تعبیر کارشناسان، به مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی است، زیرا هدف آن قلب‌ها و ذهن‌هاست.



فقدان حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و عدم وجود شبکه ملی اطلاعات، خلأ محتوای فاخر دینی و انقلابی در مقابله با تولید گستردة محتوای ضد دین و عفت توسط دشمن، ضعف سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، حضور منفعلانه در فضای مجازی، غفلت از جنگ روانی و شناختی دشمن با هدف ایجاد اشتباه محاسباتی و تردید، اضطراب، اختلاف، تضعیف ایمان و اراده ملی، ضعف در روایت‌گری صادق از دستاوردها و مقاومت ملت، برخی از آسیب ها و چالشهای مهم فضای مجازی است. از این رو، لازم است راهبردها و سیاست های زیر مورد توجه و تاکید طلاب، روحانیون و مبلغین عزیز قرار گیرد:



ایجاد مطالبه مردمی برای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، با رعایت مصالح دینی و منافع واقعی مردم عزیز و فعالان اقتصادی، به عنوان یک ضرورت شرعی و انقلابی، با تبیین چیستی، ضرورت و آثار و برکات تحقق آن با استناد به تأکیدات رهبر انقلاب و با هدف صیانت از آزادی و حقوق مردم در چارچوب قانون .



تشکیل «محور سایبری» حوزوی متشکل از طلاب و اساتید و فعالان حوزوی، برای مقابله با شبهه‌افکنی و انتشار اخبار دروغ توسط دشمن .



تلاش در جهت ارتقای سواد رسانه‌ای و فضای مجازی وشناخت تکنیکهای جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن.



تولید محتوای فاخر دینی و انقلابی و پاسخ به شبهات روز با زبان و قالب متناسب با نسل جوان.



حضور فعال و تهاجمی و نقد فرهنگ دنیا گرایی و استکباری غرب و سردمداران فاسد آن.



مقابله با جنگ روانی دشمن از طریق تبیین حقایق، امیدآفرینی و نمایش دستاوردهای مقاومت و نظام اسلامی .



۴.حفظ وحدت و انسجام ملی؛



آنچه در دویست روز اخیر، ملت مبعوث را در برابر تندباد حوادث استوار نگه داشته، وحدت و انسجام ملی حول اسلام عزیز، ارزشهای دینی، ولایت فقیه، احکام وشریعت اسلامی، آرمان های انقلاب و منافع ملی است؛ اتحادی مقدس که فراتر از گرایش‌ها، قومیت‌ها، زبان‌ها و سلیقه‌های سیاسی شکل گرفته و همه را زیر پرچم «لا إله إلا الله» و دفاع از کیان اسلامی گرد آورده است. این وحدت، تجلی آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و مصداق «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» است. دشمن آمریکایی–صهیونیستی که از مواجهه رو در رو با این ملت ناامید شده، تمام سرمایه خود را بر تفرقه‌افکنی متمرکز کرده است: تحریک اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی؛ بزرگ‌نمایی اعتراضات داخلی؛ سیاه‌نمایی از آینده؛ و تلاش برای جداسازی مردم از نظام اسلامی. رهبر انقلاب بارها هشدار داده‌اند که «دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان و بین اقشار مختلف است» و «وحدت، مهم‌ترین سلاح مقابله با توطئه‌های دشمن است». در چنین شرایطی، حوزه‌های علمیه به عنوان مرجعیت دینی و اخلاقی جامعه، در پاسداشت و حفظ این اتحاد مقدس وظایف زیر را برعهده دارند:



تبیین قرآنی و روایی وحدت به عنوان یک واجب شرعی و ضرورت راهبردی، و تقویت گفتمان «امت واحده» با استناد به آیات و سیره نبوی و علوی.



تلاش در جهت تشکیل جبهه مشترک حوزویان و بزرگان مذاهب اسلامی برای مقابله با تفرقه‌افکنی و تبیین مشترکات اسلامی.



پاسخ نظام‌مند به نیازهای نوپدید و شبهات تفرقه‌افکنانه



پرهیز از دامن زدن به اختلافات سیاسی و جناحی و دعوت همه به هم‌دلی در برابر دشمن مشترک.



تببیین پیوند ناگسستنی وحدت و مقاومت و نقش آن در ناکامی دشمن در جنگ شناختی و روانی.



حضور فعال مبلغین در مناطق قومی و مذهبی برای تقویت همبستگی و خنثی‌سازی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه.



۵. ترویج و تبلیغ عفت و حجاب؛ سنگر خانواده در برابر تهاجم فرهنگی دشمن



در شرایطی که ملت مبعوث در میدان نبرد سخت، حماسه می‌آفریند، دشمن آمریکایی - صهیونی با ناکامی در جبهه‌های نظامی، جبهه نرم و جنگ شناختی و تهاجم فرهنگی را به عنوان میدان اصلی برگزیده است . هدف این جنگ، از هم پاشیدن بنیان خانواده و ترویج بی‌بندوباری در جامعه است؛ چرا که دشمن به درستی دریافته که خانواده، پایه و سلول اصلی جامعه و بزرگ‌ترین پشتوانه انقلاب اسلامی است . رهبر شهید انقلاب با صراحت فرموده‌اند: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی» و هشدار داده‌اند که «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم».



تلاش سازمان‌یافته دشمن برای عادی‌سازی بی‌حجابی و بی‌عفتی از طریق تولید محتوای مسموم و انتشار آن در فضای مجازی، ماهواره ها و رسانه‌های معاند و اجیر کردن افراد فاسد برای مانور بی عفتی و عریانی در متن جامعه و ایجاد و حمایت از مراکز فساد و فحشا، خلأ کار فرهنگی و تبیین منطقی و ایجاد گفتمان اقناعی به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده توسط همه نهادهای فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب؛ فقدان توجه و اهتمام لازم در خصوص عمل به سیاست ها و قوانین مصوب در عرصه بی حجابی و بی عفتی، کم‌توجهی به نقش خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین کانون تربیت عفت و حیا، غفلت از پیوند حجاب با امنیت روانی جامعه و نقش آن در پیشگیری از بحران‌های اخلاقی و اجتماعی، ضعف در پاسخ به شبهات روز درباره حجاب، آزادی زن و الگوهای غربی برخی از مهمترین چالش های این عرصه است.



با توجه به نکات فوق لازم است حوزه و روحانیت معظم راهبردها و توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهد:



نقد منطقی و مستدل الگوی زن غربی و تبیین الگوی زن مسلمان با استناد به آیات و روایات و با استفاده از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در این باره؛



تبیین جامع و اقناعی حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی، عقلی و اجتماعی، با زبان متناسب با نسل جوان و بهره‌گیری از ابزارهای نوین؛



تقویت نقش مسجد و مدرسه به عنوان کانون‌های ترویج عفت و حیا، با همکاری خانواده‌ها.



تولید محتوای فاخر رسانه‌ای درباره حجاب، عفت، خانواده و نقد الگوی غربی، با زبان هنر و ادبیات.



افشای پشت پرده سیاسی و امنیتی کشف حجاب که توسط دشمنان انقلاب مدیریت می شود و ارتباط این چالش تحمیلی با دشمن .



ایجاد مطالبه مردمی جهت اجرای سیاستها و قوانین مرتبط با حجاب و عفاف و تحکیم بنیان خانواده و برخورد با عوامل دشمن در ترویج عریانی و فساد.



امر به معروف و نهی از منکر با عطوفت و مهربانی و پرهیز از برخورد سخت و ایجاد تشنج در جامعه.



دعوت بانوان گرامی به نقش آفرینی در این میدان فرهنگی و فعال تر شدن بانوان متعهد حوزوی و دانشگاهی و دختران پاک و عفیف در این صحنه.



۶. تورم و فشارهای معیشتی و اقتصادی



دشمن آمریکایی – صهیونی جنگ تمام عیار اقتصادی را سالها پیش از این آغاز کرد و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز سالها پیش راهبرد اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با آن تعیین و سیاستهای آن را ابلاغ کرد. در جنگ تحمیلی و ترکیبی سوم نیز دشمن از طریق تشدید و گسترش تحریمها و محاصره دریایی در صدد تحمیل فشار حد اکثری بر اقتصاد کشور و معیشت مردم است. در این میان دولت محترم و دستگاه ها و قوای خدمتگذار تلاشهای مجاهدانه، مؤثر و قابل تقدیر برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از کمبود ها در عرصه غذا و انرژی و ضروریات اقتصاد کشور و معیشت مردم، در شرایط جنگی انجام داد اما برخی از سیاستهای کلان در زمینه پول، بانک، بازارهای مالی، آزاد سازی نرخ ارز و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی باید بازنگری شود و عدم برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و کسانی که در این وضعیت جنگ در صدد افزایش هر چه بیشتر ثروت خود از رانت های اقتصادی موجود در این شرایط هستند باید انجام پذیرد زیرا برخی از این امور، در کنار تحریم و محاصره دریایی دشمن، موجب تورم شدید و فشار غیر قابل تحمل بر معیشت مردم شده است. به طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در شرایط حاضر به بیش از ۸۹ درصد رسیده و قیمت خوراکی‌ها، نوشیدنیها، پوشاک، انرژی و بنزین افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.



در این شرایط لازم است حوزویان و روحانیت معظم در چارچوب راهبردهای زیر اقدام نمایند:



همدردی عملی با مردم از طریق حضور در محلات کم‌برخوردار، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه، شناسایی خیرین و توزیع کمک‌های معیشتی با حفظ کرامت مردم.



تبیین فقهی– قرآنی عدالت اقتصادی و وظایف حکومت در تأمین کالاهای اساسی، با استناد به سیره نبوی و علوی در مبارزه با فقر و تبعیض.



تلاش و همکاری برای برای اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی و رعایت وضعیت معیشت مردم و عمل به توصیه های رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با اقتصاد مقاومتی.



توصیه به صبر و مقاومت، ایثار و مواسات و تعاون، اجتناب از اسراف و تبذیر و اتلاف اموال و رعایت اعتدال در مصرف و تقدیر معیشت متناسب با شرایط جنگ با استفاده از آیات و روایات.



تبیین نقشه دشمن در جنگ اقتصادی و لزوم جهاد اقتصادی در این جبهه و توضیح اینکه هزینه تسلیم بیشتر از هزینه ایستادگی و مقاومت در این جنگ است.



حضور بیش از پیش مبلغان متخصص در فقه اقتصادی برای پاسخ به سؤالات مردم و تبیین سبک زندگی اسلامی در شرایط سخت.



تبیین و حمایت از ادامه جنگ و حفظ تنگه هرمز تا بازدارندگی کامل دشمن



پس از هفت ماه از آغاز جنگ تحمیلی سوم، پرونده تقابل ایران اسلامی با آمریکای مستکبر به یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است. رهبر شهید انقلاب با صراحت فرمودند： «در وضع کنونی، مذاکره با دولت آمریکا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد» و تأکید کردند که این مذاکره «ضررهای بزرگی برای کشور دارد که شاید بعضی از این ضررها جبران‌ناپذیر باشند» . ایشان با تعبیر «شیطان بزرگ»، ماهیت آمریکا را به عنوان دشمنی که قابل اعتماد نیست، تثبیت کرده‌اند . تجربه یک سال اخیر و «خیانت‌های مکرر آمریکا به روند دیپلماتیک»، ضرورت مقاومت برای بازدارندگی کامل باقی نمیگذارد و بازدارندگی کامل به عنوان شرط لازم برای صلح پایدار، یک اصل راهبردی است. دستاوردهای دفاعی و تهاجمی ایران در عرصه موشکی و پهبادی و جنگ الکترونیک و برخی عرصه هایی که هنوز رونمایی نشده است در کنار در اختیار داشتن مدیریت تنگه هرمز و حضور پر شور امت مبعوث و رهبری هوشمندانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی از یک سو و ضعیف شدن دشمن در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی زمینه های لازم برای پافشاری بر این راهبرد اساسی را فراهم آورده است.



توصیه های راهبردی در این زمینه：



تبیین فقهی- قرآنی ضوابط مذاکره و گفتگوی مقتدرانه با دشمن؛ استناد به سیره نبوی و علوی در مذاکره با کفار و مشرکان، و تفکیک «مذاکره عزتمندانه» از «تسلیم ذلیلانه» . بر اساس کریمة قرآنی «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»



تبیین پیوند ناگسستنی بازدارندگی و صلح؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید： «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» . بازدارندگی، مقدمه صلح است، نه جایگزین آن.



روایتگری افتخارات دفاعی؛ تبیین دستاوردهای موشکی، پهپادی و دریایی ایران به عنوان «آیات قدرت» الهی، با استناد به فرموده قرآن： «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی»



تبیین جایگاه تنگه هرمز به عنوان «فرصت تاریخی» و «عامل اقتدار» بی نظیر که باید با هوشمندی و عزت حفظ شود؛



حضور بیش از پیش مبلغان متخصص در فقه سیاسی و روابط بین‌الملل در اجتماعات مردمی برای پاسخ به شبهات درباره مذاکره، تحریم و مقاومت.



افشای ماهیت شیطانی آمریکا با استناد به سابقه تاریخی خیانت‌های این کشور از کودتای ۲۸ مرداد،جنگ ۸ ساله، کودتای طبس، حمله به هواپیمای مسافر بری، تحریم های مداوم، دو جنگ تحمیلی اخیر تا جنایات در غزه و منطقه و تبیین اینکه «آمریکا در تمام این سال‌ها به دنبال ضربه زدن به ایران و تسلط بر منابع سرشار آن و نیز بلعیدن ایران است که در همه موارد،دشمن آمریکایی مفتضحانه با شکست مواجه شده است.



در خاتمه هفته دفاع مقدس را گرامی میدارم و بر روح پاک و ملکوتی شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم به ویژه امام شهید انقلاب سلام و درود میفرستم. شروع سال تحصیلی جدید را تبریک عرض کرده و بر تجمیع بین تحصیل و حضور فعال در تجمعات شبانه خیابانی و میدانهای این جنگ تحمیلی و ترکیبی تأکید میکنم. از خداوند متعال پیروزی اسلم و ایران و امت اسلام و محور مقاومت و عزت و سرافرازی ملت رشید ایران و نیروهای ملی شجاع و رهبر شهید ره و همه شهدای اسلام درود می فرستم و سلام و درود خود را تقدیم پیامبر اعظم ص و ائمه هدا و اولیای الهی بویژه خاتم اوصیاء حضرت ولی عصر عج می نمایم.



«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»