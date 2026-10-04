به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، پس از ارزیابی نمایش‌های صحنه‌ای رویداد ملی «ایران‌دخت» توسط تیم انتخاب این رویداد؛ مریم السادات معلایی، گلنار راحتی و نسرین افسری در روزهای ۹ و ۱۰ مهر، فهرست آثار پذیرفته شده بخش نمایش‌های صحنه‌ای (مبتنی بر طراحی حرکت) برای حضور در مرحله نهایی رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» معرفی شد.

آثار معرفی شده به شرح زیر هستند:

۱- نمایش «هلال مادری»، کارگردان: سیده مریم هاشمی فرد، استان بوشهر

۲- نمایش «مما»، کارگردان: سبا رضایی و سارا قادری، استان تهران

۳- نمایش «هوربان»، کارگردان: فاطمه خلیلی، استان تهران

۴- نمایش «کوچ دل»، کارگردان: مهشید شهریارپور و مریم صدری، استان تهران

۵- نمایش «دتیل سیماشکی»، کارگردان: مینا سپهوند، استان لرستان (مشروط)

۶- نمایش «ایران دخت»، کارگردان: سمیه گلباز، استان تهران (مشروط)

۷- نمایش «آتریا»، کارگردان: فاطمه سارنج، استان تهران (مشروط)

رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» به دبیری مریم شعبانی از ۱ تا ۷ آذر در تهران برگزار می‌شود.