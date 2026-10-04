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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

آثار نمایشی بخش حرکت رویداد ملی «ایران‌دخت» معرفی شد

آثار نمایشی بخش حرکت رویداد ملی «ایران‌دخت» معرفی شد

پس از ارزیابی آثار، ۷ نمایش پذیرفته شده بخش صحنه‌ای (مبتنی بر حرکت) رویداد ملی «ایران‌دخت» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، پس از ارزیابی نمایش‌های صحنه‌ای رویداد ملی «ایران‌دخت» توسط تیم انتخاب این رویداد؛ مریم السادات معلایی، گلنار راحتی و نسرین افسری در روزهای ۹ و ۱۰ مهر، فهرست آثار پذیرفته شده بخش نمایش‌های صحنه‌ای (مبتنی بر طراحی حرکت) برای حضور در مرحله نهایی رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» معرفی شد.

آثار معرفی شده به شرح زیر هستند:

۱- نمایش «هلال مادری»، کارگردان: سیده مریم هاشمی فرد، استان بوشهر

۲- نمایش «مما»، کارگردان: سبا رضایی و سارا قادری، استان تهران

۳- نمایش «هوربان»، کارگردان: فاطمه خلیلی، استان تهران

۴- نمایش «کوچ دل»، کارگردان: مهشید شهریارپور و مریم صدری، استان تهران

۵- نمایش «دتیل سیماشکی»، کارگردان: مینا سپهوند، استان لرستان (مشروط)

۶- نمایش «ایران دخت»، کارگردان: سمیه گلباز، استان تهران (مشروط)

۷- نمایش «آتریا»، کارگردان: فاطمه سارنج، استان تهران (مشروط)

رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» به دبیری مریم شعبانی از ۱ تا ۷ آذر در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6967214

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