نتایج نهایی رویداد ملی «همچون فردوسی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، پس از بررسی ۱۳۰ اثر ارسالی به دبیرخانه رویداد ملی «همچون فردوسی»، ۸ اثر در بخش آزاد و ۳ اثر در بخش دانشجویی به مرحله پذیرش اولیه راه پیدا کردند.

آثار بخش آزاد

۱. «کارنامه ضحاک ماردوش» نویسنده: فائزه نو آبادی / کارگردان: رضا پورتراب‌زاده / استان: گلستان

۲. «شبرنگ بهزاد» نویسنده: مجید کاظم‌زاده مژدهی / کارگردان: محمد رسائلی / استان: گیلان

۳. «رفته بودم فرود را ببینم، برگردیم» نویسنده: رضا گشتاسب / کارگردان: مهرداد علیپور / استان: چهارمحال و بختیاری

۴. «شاخنامه» نویسنده: سعید کمالی / کارگردان: امیر دلفانی / استان: تهران

۵. «ظهاک (ضحاک)» نویسنده و کارگردان: پویا حسوند / استان: لرستان

۶. «سیاوش» نویسنده: ابراهیم رهگذر / کارگردان: علی براتی / استان: تهران

۷. «شبیه شنیدن بغض از چشم» نویسنده و کارگردان: احسان جانمی / استان: اصفهان

۸. «بازی‌نامه باستان» نویسنده و کارگردان: رضا صابری / استان: خراسان رضوی

آثار بخش دانشجویی

۱. «سه زن» نویسنده: خسرو امیری / کارگردان: علیرضا تاجیک و زینب عادل‌فر / استان: تهران

۲. «هنگامه بهمن» نویسنده و کارگردان: معین رستمی / استان: تهران

۳. «ایران‌دخت» نویسنده و کارگردان: شقایق صبوری / استان: تهران

کلیه گروه‌های پذیرفته‌شده موظف‌ هستند حداکثر تا ۳۰ آبان‌ ۱۴۰۵، فیلم آثار خود را برای بازبینی به دبیرخانه رویداد ملی «همچون فردوسی» ارسال کنند. بدیهی است این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

هادی کیانی دبیر رویداد ملی «همچون فردوسی» با تأکید بر اهمیت کیفیت آثار تولیدی برای این رویداد گفت: کیفیت آثار تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برای این رویداد برخوردار است و در صورت تأیید بازبینی آثار، حمایت از گروه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت. همچنین حضور گروه‌ها در جشنواره‌های تئاتر استانی، اجرای عمومی و جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اهمیت زیادی دارد.

رویداد ملی «همچون فردوسی» به همت مرکز هنرهای نمایشی سوره با هدف اقتباس، بازخوانی و بازآفرینی نمایشی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی پاییز و زمستان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.