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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

«بچه‌خرس» وارد تماشاخانه انتظامی می‌شود

«بچه‌خرس» وارد تماشاخانه انتظامی می‌شود

نمایش «بچه‌خرس» برداشتی آزاد از نمایشنامه «خرس» اثر آنتوان چخوف، به کارگردانی و دراماتورژی مریم نورالدینی روی صحنه تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بچه‌خرس» برداشتی آزاد از نمایشنامه «خرس» اثر آنتوان چخوف، به کارگردانی و دراماتورژی مریم نورالدینی از دوشنبه ۲۰ مهر، اجرای خود را در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می‌کند.

این اثر نمایشی توسط گروه تئاتر مرینو تولید شده و مریم نورالدینی علاوه بر کارگردانی، دراماتورژی این نمایش را نیز بر عهده دارد. مرجان قمری به عنوان مشاور کارگردان و ناهید کاشی‌چی به عنوان مترجم در این پروژه حضور دارند.

آزاده کرمی، علی حیدری، بابک عبدی، افروزه افروغ، مهدی جوانمردی، فرشید باقری و محمدسعید رئیسی بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به رهام رادوین آهنگساز، مهسا اسمعیل‌زاده طراح صحنه، بهاره اسدی طراح گریم، هلیا شکری طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، مریم صدری طراح حرکت و محسن گودرزی مشاور طراح حرکت، امیرحسین نجاحطراحی تیزر و موشن‌گرافی، منور خسروانطراح پوستر، رضا جاویدی عکاس و مژده احتشامی عکاس و فیلمبردار پشت صحنه، شیما ملکیمدیریت اجرایی، زهرا پوررضاخامنه دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، ساحل پشنگمنشی صحنه، بهار عفت‌منش و تیارا آقایی گروه کارگردانی و حمیدرضا بیگی هرچگانی مدیر صحنه، سینا یوسفی مشاور زبان روسی و حامد قریب مدیر روابط عمومی، رسانه و تبلیغات اشاره کرد.

«بچه‌خرس» از دوشنبه ۲۰ مهر، هرشب ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 6966449

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