به گزارش خبرنگار مهر، میثم بکتاشیان صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ملی کودک، با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان لبخند کودکان، الفبای وطن اظهار کرد: برنامه‌های کانون در هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه بر محور تقویت هویت ملی، تاریخی و فرهنگی، خانواده، خلاقیت، عدالت و فراگیری فرهنگی، نشاط و عاملیت کودکان و نوجوانان طراحی شده است.

وی افزود: تلاش شده است برنامه‌های این هفته صرفاً در مرکز استان متمرکز نباشد و کودکان و نوجوانان مناطق کم‌برخوردار، شهرستان‌های دور از مرکز و روستاها نیز از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی کانون بهره‌مند شوند.

عدالت فرهنگی؛ از کتابخانه‌های کانون تا دورترین نقاط استان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با اشاره به فعالیت ۶۰ مرکز کانون در استان گفت: ۱۲ مرکز در شهر اصفهان و ۴۸ مرکز در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند و همه این مراکز از کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان برخوردارند.

بکتاشیان از ارسال و توزیع هزاران جلد کتاب جدید در مراکز کانون خبر داد و گفت: حدود ۹۰ عنوان کتاب جدید از انتشارات کانون و همچنین آثار منتخب سایر ناشران در حوزه کودک و نوجوان تهیه شده و مجموع کتاب‌های جدیدی که برای به‌روزرسانی کتابخانه‌های مراکز استان اختصاص یافته، به حدود سه هزار جلد می‌رسد.

وی ادامه داد: کتاب در کانون صرفاً یک محصول برای امانت دادن نیست، بلکه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی مربیان به گونه‌ای طراحی می‌شود که کودک از طریق قصه، نقاشی، سفال، نمایش و دیگر فعالیت‌ها با کتاب ارتباط پیدا کند و برای مطالعه اثر مورد نظر ترغیب شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های سیار نیز گفت: این کتابخانه‌ها در مناطق دوردست و مسیرهای دشوار استان حضور پیدا می‌کنند و کتاب‌های جدید، برنامه‌های هنری، قصه‌گویی، نمایش عروسکی و فعالیت‌های فرهنگی را به مدارسی می‌رسانند که دسترسی کمتری به مراکز فرهنگی دارند.

بکتاشیان افزود: یکی از برنامه‌های مهم کانون در هفته ملی کودک، استفاده از ظرفیت خودروهای سیار برای ارائه خدمات فرهنگی در شهرها و شهرستان‌های مختلف استان است و در روزهای اخیر این ظرفیت در شهرهایی از جمله خوانسار، گلپایگان، دهق، علویجه، باغ‌بهادران و دیگر مناطق استان فعال بوده است.

وی از اجرای برنامه برای کودکان بیمار در بیمارستان‌ها و توجه به کودکان کار خبر داد و گفت: تیم‌های قصه‌گویی کانون با رعایت الزامات پزشکی و ایمنی به بیمارستان‌های کودکان مراجعه می‌کنند تا کودکانی که امکان حضور در برنامه‌های عمومی را ندارند نیز از برنامه‌های هفته ملی کودک بهره‌مند شوند.

نوجوان باید از مخاطب برنامه به طراح و مجری آن تبدیل شود

بکتاشیان یکی از مهم‌ترین رویکردهای کانون در سال جاری را افزایش عاملیت کودکان و نوجوانان دانست و گفت: کانون نمی‌خواهد صرفاً برنامه‌ای را برای کودک برگزار کند، بلکه باید فرصت برنامه‌ریزی، اجرا، تجربه مسئولیت اجتماعی و حتی تجربه خطا در یک محیط امن و تربیتی را برای نوجوانان فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه دستگاه‌های فرهنگی به دوره نوجوانی اظهار کرد: نوجوان نه کودک است و نه هنوز وارد دوره جوانی شده و همین وضعیت موجب شده است گاهی این دوره مهم در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به‌درستی دیده نشود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان افزود: یکی از کمبودهای جدی استان، نبود یک بستر منظم برای گفت‌وگوی میان نوجوانان و فعالان حوزه کودک و نوجوان است و کانون در تلاش است این خلأ را با ایجاد یک شبکه استانی از خانواده‌ها، مربیان، معلمان، سازمان‌های مردم‌نهاد، نویسندگان، تصویرگران، نمایشنامه‌نویسان، فیلمسازان، اصحاب رسانه و نوجوانان فعال فرهنگی و هنری برطرف کند.

وی ادامه داد: هدف این است که این شبکه دست‌کم به صورت فصلی و در صورت همراهی فعالان، به شکل ماهانه تشکیل شود تا فعالان این حوزه در کنار یکدیگر قرار گیرند و درباره نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان گفت‌وگو کنند.

بکتاشیان گفت: گفت‌وگوی مستقیم و سازمان‌یافته با نوجوانان یکی از نیازهای جدی حوزه کودک و نوجوان است و اگر قرار باشد برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیازهای امروز این نسل طراحی شود، باید خود نوجوانان در این گفت‌وگوها حضور داشته باشند.

وی از راه‌اندازی و توسعه طرح خبرنگاران نوجوان نیز خبر داد و افزود: این طرح با هدف آشنایی نوجوانان با رسانه و تقویت مهارت‌های ارتباطی و خبری آنان دنبال می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان همچنین از آغاز برنامه‌ای مشترک با دستگاه قضایی برای توجه بیشتر به حقوق کودک و نوجوان خبر داد و گفت: موضوع حقوق کودک از هفته ملی کودک وارد برنامه‌های کانون می‌شود و تلاش خواهد شد در طول سال، آموزش و مطالبه‌گری در این حوزه با مشارکت خود کودکان و نوجوانان تقویت شود.

کانون در مسیر بازتعریف حضور کودک در فضای مجازی و فناوری

بکتاشیان در پاسخ به پرسشی درباره نسبت فعالیت‌های کانون با فضای مجازی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی گفت: کانون اصفهان در سال گذشته در حوزه فضای مجازی نیازمند تقویت بود، اما اکنون شبکه اطلاع‌رسانی کانون استان در پلتفرم‌های مختلف فعال شده و تولید پادکست، قصه، محتوای کتاب‌محور، اینفوگرافیک، انیمیشن کوتاه و دیگر قالب‌های دیجیتال در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تجربه برگزاری برنامه‌های مجازی در دوره تعطیلی مدارس نشان داد که کانون باید برای شرایطی که امکان برگزاری حضوری فعالیت‌ها وجود ندارد، یک زیرساخت ارتباطی پایدار با کودکان و نوجوانان داشته باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان ادامه داد: در حوزه هوش مصنوعی نیز موضوعاتی در سطح ستاد کانون در حال پیگیری است و استان اصفهان پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت این فناوری در طراحی خدمات و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان ارائه کرده است.

وی گفت: همچنین توسعه قالب‌هایی مانند تئاتر عروسکی، تله‌تئاتر، قصه‌گویی و تولیدات موسیقایی و هنری در قالب استودیو دنبال می‌شود تا کانون بتواند در کنار فعالیت حضوری، حضور مؤثری در فضای دیجیتال داشته باشد.

بکتاشیان با اشاره به برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: جشنواره لبخند شهر در مجتمع فرهنگی پل فلزی، بازدید از موزه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی، نشست‌های تخصصی، اجرای تئاتر کودک و نوجوان، نمایش‌های عروسکی و سایه‌ای، قصه‌گویی، رادیو کودک و نوجوان، پادکست، برنامه‌های میدانی شهرستان‌ها و فعالیت‌های مرتبط با کتاب از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی همچنین از حضور کانون در برنامه‌های مرتبط با سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: غرفه‌های تخصصی کانون در چهارباغ اصفهان با محورهایی مانند نجوم، علوم و فنون، رباتیک و برنامه‌های فرهنگی و هنری فعال هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان همچنین از راه‌اندازی کتابخانه‌ای تخصصی برای نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت استان خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری دستگاه قضایی دنبال می‌شود و کتاب‌های تخصصی حوزه نوجوان برای آن تهیه شده است.

بکتاشیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مرتبط با هویت ملی، ایثار و مقاومت گفت: برنامه‌هایی با محور شعر، نمایشگاه، نقاشی و فعالیت‌های هنری با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی افزود: کانون در هفته ملی کودک تلاش می‌کند روایت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده از جنگ را نیز مورد توجه قرار دهد و در همین چارچوب برنامه‌ای برای ادای احترام به کودکان و نوجوانان شهید در گلستان شهدای اصفهان پیش‌بینی شده است.

بکتاشیان تأکید کرد: چشم‌انداز کانون این است که هفته ملی کودک تنها مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی نباشد، بلکه نقطه آغاز یک حرکت مستمر برای کودکان و با مشارکت خود آنان باشد؛ حرکتی که در آن کودک و نوجوان صرفاً دریافت‌کننده خدمات فرهنگی نباشد و در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌ها نقش داشته باشد.