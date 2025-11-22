به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران، از تولید و تدوین محتوای آموزشی ویژه دوره پیشدبستانی با همکاری سازمان تعلیم و تربیت کودک خبر داد و گفت: محتوای جدید پس از اخذ تأیید نهایی، در قالب کتابچه متمم و بستههای الکترونیکی در اختیار نوآموزان قرار خواهد گرفت.
بهارلو در ادامه با قدردانی از همراهی استاندار تهران و حجتالاسلام ابوترابی اظهار داشت: انجام این اقدام مستلزم هماهنگیهای تخصصی با سازمان تعلیم و تربیت کودک بود، چراکه این سازمان مرجع رسمی و انحصاری تولید محتوا در حوزه پیشدبستانی و آموزش و پرورش است و هرگونه محتوایی که قرار است در اختیار دانشآموزان قرار گیرد باید به تأیید این مجموعه برسد.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات مشترک، مقرر شد تیم تولید محتوا در شهرستانهای استان تهران تشکیل شود و محتوای طراحی شده پس از تأیید سازمان، به صورت کتابچه متمم در اختیار نوآموزان قرار گیرد؛ زیرا کتابهای رسمی سال تحصیلی جدید پیشتر منتشر شده و امکان درج محتوا در کتابهای اصلی وجود نداشت.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به اخذ کد دوره آموزشی برای مربیان و معلمان پیشدبستانی ادامه داد: برای ایجاد وحدت رویه استانی، آموزش محتوای تولید شده نیز پس از مصوبه سازمان تعلیم و تربیت کودک آغاز خواهد شد تا معلمان بتوانند با دانش و مهارت کافی نسبت به ارائه این بسته آموزشی اقدام کنند.
بهارلو همچنین از استفاده گسترده از ظرفیت شبکه آموزشی «شاد» خبر داد و گفت: برای بهرهگیری از این بستر که اکنون بیش از یک میلیون نوآموز و دانشآموز در استان تهران از آن استفاده میکنند، تولید محتوای الکترونیکی، کلیپ، انیمیشن، داستان و نمایشهای عروسکی در دستور کار قرار گرفت و از دو هفته پیش بارگذاری این محتوا در پیشدبستانیها آغاز شده است.
وی از طراحی رویدادهای تکمیلی نیز خبر داد و بیان کرد: برگزاری مسابقات نقاشی و داستاننویسی مصور، اجرای رویداد پلیس مهربان در پیشدبستانیها و مهدکودکها و استفاده از ظرفیت کانالهای انجمن اولیا از دیگر برنامههای حمایتی این طرح است.
بهارلو در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی نخستین پارک ترافیکی آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه نوآموزان اشاره کرد و گفت: اجرای عملیات احداث اولین پارک آموزشی در اردوگاه شهید منتظری شهریار آغاز شده و این پارک پس از بهرهبرداری میتواند تمام استان را پوشش دهد و در صورت موفقیت، احداث دومین پارک نیز در اردوگاه دماوند دنبال خواهد شد.
وی این اقدام را «گامی مهم برای تربیت فرهنگی و آموزش قوانین و مقررات به نسل آینده» عنوان کرد و تاکید کرد: با فراهم شدن این دو بستر مهم تولید محتوا و آموزش مربیان انشاءالله این برنامه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
