به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت آمریکایی «شیر پست» امروز یکشنبه در گزارشی، از شکل‌گیری یک اتحاد استراتژیک میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در پی پیامدهای ناشی از تشدید تجاوزات به یمن خبر داد.

در این گزارش آمده است که هم رژیم صهیونیستی و هم عربستان سعودی از طریق یک کمپین مخفیانه مشترک، در تلاشی سراسیمه برای متوقف کردن حملات مداوم نیروهای یمنی، روابط خود را تقویت کرده‌اند. این وبگاه می‌افزاید که عربستان سعودی عملاً به سمت یک اتحاد استراتژیک پنهانی با رژیم صهیونیستی حرکت کرده است.

این گزارش می افزاید که اتحاد میان دو رژیمی که کنترل ۳ مکان مقدس اسلامی را در دست دارند، به سطحی رسیده است که از نظر تاریخی بی‌سابقه است.

«شیر پست» معتقد است که از جمله پیامدهای برجسته همکاری میان عربستان و اسرائیل، افزایش محسوس کشتار و هدف قرار دادن غیرنظامیان است.

همچنین این گزارش خاطرنشان کرد که کنترل اخیر نیروهای مسلح یمن بر ساحل باب‌المندب، تهدیدی برای تل‌آویو و ریاض محسوب می‌شود.

اخیراً رسانه‌های متعددی از همکاری اطلاعاتی میان عربستان سعودی و اشغالگران اسرائیلی، در پی پیشروی‌هایی که نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی یمن داشته و منجر به تسلط عملیاتی آن‌ها بر تنگه باب‌المندب شده است، سخن گفته‌اند.

علاوه بر این، رسانه‌های صهیونیست نیز از نگرانی شدید نسبت به تسلط صنعا بر باب‌المندب و دستیابی آن به توانایی بیشتر برای تأثیرگذاری بر کشتیرانی در دریای سرخ خبر داده‌اند که این امر بر فعالیت بندر «ایلات» نیز تأثیر می‌گذارد.