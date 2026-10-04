به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن تاکید کرد که در جریان تجاوزات عربستان علیه صنعاء مناطق مسکونی و غیرنظامی این شهر هدف قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: همچنین اخباری در خصوص پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت منطقه راهبردی التربه واقع در استان تعز منتشر شده و احتمالا طی ساعات آتی کنترل این منطقه به دست نیروهای یمنی خواهد افتاد.

مدیر دفتر شبکه المیادین اضافه کرد: با تسلط نیروهای یمنی بر این منطقه راهبردی زمینه برای کنترل بر دیگر مناطق استان تعز فراهم می شود.

همچنین احمد المساوی سرپرست استانداری تعز اعلام کرد که مزدوران وابسته به عربستان سعودی گذرگاه های این استان را که از آنها برای عبور و مرور شهروندان در موارد اضطراری استفاده می شد بسته اند.