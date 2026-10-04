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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

حملات عربستان علیه بیش از ۵۴۰ مرکز درمانی در یمن

حملات عربستان علیه بیش از ۵۴۰ مرکز درمانی در یمن

سخنگوی وزارت بهداشت یمن از اوضاع وخیم انسانی در این کشور به دلیل تجاوزات عربستان و محاصره ظالمانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن تاکید کرد که حملات عربستان سعودی به صورت مشخص مناطق مسکونی و بیمارستان ها و مراکز درمانی را هدف قرار می دهد. این اوضاع در سایه تداوم محاصره کشور و ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

وی اضافه کرد: طی سال های گذشته که شاهد تجاوزات عربستان و محاصره یمن بوده ایم زیر ساخت های بهداشتی کشور به شدت آسیب دیده است و بیماران یمنی با مشکلات فراوانی برای درمان رو به رو هستند به طوری که ۴۰۰ هزار تن از آنها نیاز دارند به خارج از یمن منتقل شوند. هزاران بیمار در یمن دچار امراض مزمن و خطرناک هستند.

الاصبحی بیان کرد: جنایت جدید در حمله به نزدیکی بیمارستان السبعین باعث تخریب بخش های داخلی آن و تجهیزات پزشکی و ایجاد وحشت میان بیماران شد. از زمان آغاز تجاوزات عربستان علیه یمن تاکنون بیش از ۵۴۲ مرکز درمانی و بیمارستان هدف قرار گرفته است.

وی گفت: از این میان، ۱۶۵ ساختمان به صورت کامل تخریب شده و ۱۲۹ خودروی امدادی هدف قرار گرفته اند. زندگی ۱۲۰ هزار بیمار سرطانی و هشت هزار بیمار کلیوی در معرض خطر قرار دارد. همچنین بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک از سوء تغذیه رنج می برد.

کد مطلب 6967015

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
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      یمن هم مراکز درمانی عربستان صهیونی را بزنه.
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
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      عربستان کشوری مسلمان باتفکرات فاشیستی آمریکایی ست که معتقدبه توجیه هروسیله برای رسیدن به هدف است.مراکزدرمانی واقتصادی نبض زندگی ساکنان یمن است ومختص به نیروهای نظامی نیست وعربستان برای شکست نظامیان یمن مبادرت به نابودی زندگی افرادغیرنظامی میکند.انصارالله یمن اجبارأ بایدپاسخی متقابل ومشابه دهدتا عامل بازدارنگی درعربستان ایجادکند.آمریکاغیرنظامیان ایران رابمباران میکنداما ایران تنهابه نظامیان آمریکایی دسترسی داردواین ظلم آمریکابه مردم ایران است اسرائیل هم برای سرکوب حماس مردم غزه راقتل عام کرد!!!🤔

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