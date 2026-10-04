  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

ورود موج جدید بارشی به کشور از سه‌شنبه؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در راه است

ورود موج جدید بارشی به کشور از سه‌شنبه؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در راه است

کارشناس هواشناسی گفت: از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) با ورود سامانه بارشی جدید وارد به کشور، احتمال تشدید بارش‌ها در برخی استان‌ها وجود دارد و دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر) بارش‌ها در استان‌های ساحلی شدید است و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز برای رگبارهای شدید هشدار نارنجی صادر شده است.

وی افزود: از غروب امروز، مناطق شمال‌شرق کشور به‌ویژه نوخندان، درگز، چاپشلو، لطف‌آباد، تیرگان و یکه‌باغ، به‌دلیل احتمال وقوع رعدوبرق باید احتیاط کنند.

اصغری بیان کرد: روز دوشنبه (۱۳ مهر) از شدت بارش‌ها در شمال کشور کاسته می‌شود، اما از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) موج بعدی بارشی وارد کشور خواهد شد.

وی یادآور شد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۵ مهر) بارش‌های قابل‌توجهی در استان‌های کردستان، جنوب آذربایجان‌غربی و شمال کرمانشاه رخ خواهد داد. بنابراین ساکنان پاوه، مریوان، بانه، سردشت، بوکان، شاهین‌دژ، تکاب و پیرانشهر باید طی روزهای گفته شده، نسبت به شرایط جوی توجه بیشتری داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی گفت: از عصر چهارشنبه، استان زنجان نیز تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرد و در مناطق ماه‌نشان، زنجان و آب‌بر لازم است محصولات کشاورزی فضای باز جابه‌جا شوند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه شرقی کشور کاهش دما محسوس‌تر خواهد بود. باغداران استان‌های سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی باید آمادگی لازم را داشته باشند، زیرا در مناطق سردسیر احتمال دارد دمای بامداد روز دوشنبه به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

کد مطلب 6967338
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      4 0
      پاسخ
      پس خوزستان چی میشه جز ایران نیست
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خوب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها