هشدار هواشناسی برای خوزستان؛ تگرگ و بارش شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: بعدازظهر امروز (شنبه، ۱۱ مهر) ناپایداری شدید جوی در استان خوزستان، به‌ویژه نیمه شرقی این استان، رخ می‌دهد و در مناطقی از جمله بندر ماهشهر، رامشیر، امیدیه، هندیجان، رامهرمز، آغاجاری، مشراگه، باغملک و ایذه احتمال بارش تگرگ و ناپایداری‌های شدید وجود دارد.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا (دوشنبه، ۱۲ مهر) بارندگی‌ها در سواحل شمالی ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع سیل در این مناطق وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: فردا (دوشنبه، ۱۲ مهر) این شرایط جوی در استان‌های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رخ خواهد داد.