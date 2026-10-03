  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

هشدار هواشناسی برای خوزستان؛ تگرگ و بارش شدید در راه است

هشدار هواشناسی برای خوزستان؛ تگرگ و بارش شدید در راه است

یک کارشناس هواشناسی گفت: از بعدازظهر امروز (۱۱ مهر) ناپایداری شدید جوی در خوزستان آغاز می‌شود و در برخی مناطق این استان احتمال بارش شدید، تگرگ و وقوع سیلاب وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: بعدازظهر امروز (شنبه، ۱۱ مهر) ناپایداری شدید جوی در استان خوزستان، به‌ویژه نیمه شرقی این استان، رخ می‌دهد و در مناطقی از جمله بندر ماهشهر، رامشیر، امیدیه، هندیجان، رامهرمز، آغاجاری، مشراگه، باغملک و ایذه احتمال بارش تگرگ و ناپایداری‌های شدید وجود دارد.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا (دوشنبه، ۱۲ مهر) بارندگی‌ها در سواحل شمالی ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع سیل در این مناطق وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: فردا (دوشنبه، ۱۲ مهر) این شرایط جوی در استان‌های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رخ خواهد داد.

کد مطلب 6966200
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها