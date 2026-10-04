به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه گزارش شد.

مراوه‌تپه نیز با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان در این بازه زمانی بود.

بر اساس این گزارش، دمای هوای گرگان بین ۱۷ تا ۲۳ درجه، تنگراه در پارک ملی گلستان بین ۱۵ تا ۲۲ درجه و انبارالوم بین ۱۶ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین دمای هوا در کارکنده ۱۷ تا ۲۲ درجه، کلاله ۱۶ تا ۲۳ درجه، مینودشت ۱۶ تا ۲۲ درجه و گنبدکاووس ۱۶ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

در هاشم‌آباد نیز دمای هوا بین ۱۶ تا ۲۴ درجه، بندرترکمن ۱۷ تا ۲۴ درجه، اینچه‌برون ۱۵ تا ۲۲ درجه، علی‌آبادکتول ۱۶ تا ۲۱ درجه و بندرگز ۱۷ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

دمای هوای چاتال نیز در این مدت بین ۱۵ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.