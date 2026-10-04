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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

ورود ۱۸ هزار غنچه گیلانی به کلاس‌های درس

ورود ۱۸ هزار غنچه گیلانی به کلاس‌های درس

رودسر- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از ورود ۱۸ هزار نوآموز به یک هزار و ۶۹۹ کلاس درس دوره پیش‌دبستانی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم زنگ نمادین «جشن غنچه‌ها» که در مدرسه شهید اکبرپور بازرگانی رودسر برگزار شد، اظهار کرد: آغاز حضور کودکان در محیط‌های آموزشی و تربیتی، فصل تازه‌ای از زندگی اجتماعی و آموزشی آنان است.

وی با قدردانی از همراهی خانواده‌ها در مسیر تعلیم و تربیت کودکان افزود: همراهی والدین برای تحقق حیات طیبه و فراهم کردن شرایط شایسته رشد و تربیت کودکان ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تأکید بر نقش خانواده و مدرسه در فرآیند رشد و تربیت کودکان تصریح کرد: تعامل سازنده میان والدین و مربیان می‌تواند زمینه‌ساز تجربه‌ای آرام، مطلوب و اثربخش برای کودکان باشد.

دستیار بیان کرد: آموزش و پرورش تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت مربیان و همراهی خانواده‌ها، محیطی امن، پویا و شاداب برای کودکان فراهم کند و زمینه رشد متوازن و تربیت نسلی خلاق، توانمند، مسئولیت‌پذیر و اجتماعی را فراهم سازد.

وی در پایان گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۸ هزار نوآموز گیلانی در یک هزار و ۶۹۹ کلاس درس حضور خواهند یافت.

کد مطلب 6967381

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