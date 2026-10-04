به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم زنگ نمادین «جشن غنچه‌ها» که در مدرسه شهید اکبرپور بازرگانی رودسر برگزار شد، اظهار کرد: آغاز حضور کودکان در محیط‌های آموزشی و تربیتی، فصل تازه‌ای از زندگی اجتماعی و آموزشی آنان است.

وی با قدردانی از همراهی خانواده‌ها در مسیر تعلیم و تربیت کودکان افزود: همراهی والدین برای تحقق حیات طیبه و فراهم کردن شرایط شایسته رشد و تربیت کودکان ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تأکید بر نقش خانواده و مدرسه در فرآیند رشد و تربیت کودکان تصریح کرد: تعامل سازنده میان والدین و مربیان می‌تواند زمینه‌ساز تجربه‌ای آرام، مطلوب و اثربخش برای کودکان باشد.

دستیار بیان کرد: آموزش و پرورش تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت مربیان و همراهی خانواده‌ها، محیطی امن، پویا و شاداب برای کودکان فراهم کند و زمینه رشد متوازن و تربیت نسلی خلاق، توانمند، مسئولیت‌پذیر و اجتماعی را فراهم سازد.

وی در پایان گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۸ هزار نوآموز گیلانی در یک هزار و ۶۹۹ کلاس درس حضور خواهند یافت.