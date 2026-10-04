به گزارش خبرنگار مهر، حدیقه عباسی بعد از ظهر یکشنبه در جشن «غنچه‌ها» که در مدرسه شهید علی‌اکبر طاهرخانی شهر تاکستان و به یاد کودکان میناب برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به نوآموزان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: دوران کودکی به‌سرعت سپری می‌شود و والدین باید قدر این دوره ارزشمند را بدانند.

وی افزود: خانواده‌ها باید با همراهی مربیان دوره پیش‌دبستانی، زمینه رشد و شکوفایی فرزندان خود را فراهم کنند، چراکه سال‌های نخست زندگی در شکل‌گیری شخصیت، اندیشه و رفتار کودکان نقش مهمی دارد.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: خانواده‌ها باید با توجه ویژه به تربیت فرزندان، زمینه پرورش نسلی توانمند، سالم و مسئولیت‌پذیر را فراهم کنند و در این مسیر از ظرفیت و تجربه مربیان بهره بگیرند.

عباسی بر ضرورت تعامل مستمر میان اولیا و مربیان تأکید کرد و گفت: والدین ضمن همراهی با مربیان باید راهنمایی‌ها و توصیه‌های تخصصی آنان را در مسیر تربیت و آموزش کودکان به کار بگیرند و مسائل و مشکلات احتمالی را نیز از طریق تعامل با مجموعه آموزش و پرورش پیگیری کنند.

وی حضور و مشارکت خانواده‌ها در جشن غنچه‌ها را نشانه عزم آنان برای حمایت از رشد و آینده فرزندان دانست و افزود: دغدغه مشترک خانواده‌ها و مجموعه تعلیم و تربیت کودک، فراهم کردن بستری مناسب برای رشد کودکان و ساختن آینده‌ای روشن برای آنان است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان قزوین در پایان از حضور خانواده‌ها و تلاش مربیان قدردانی کرد و بر تداوم همکاری و همدلی میان خانه و مدرسه در مسیر تربیت و پرورش کودکان تأکید کرد.