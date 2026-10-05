سرهنگ جوانمردی: حضور مردم محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی شامگاه دوشنبه در مراسم تجمع شبانه مردم کلاچای با تاکید بر جایگاه والای مردم اظهار کرد: ملت ایران شایسته هرگونه خدمت، فداکاری و ایثار هستند و نیروهای فراجا نیز با نثار خون شهیدان خود، احترام و تکریم مردم را به‌صورت عملی به اثبات رسانده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه شکست دشمنان نظام در فتنه ۱۸ و ۱۹دی، نتیجه حضور پرشور و آگاهانه ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر توطئه‌های ترکیبی دشمن است، گفت: مردم ایران بار دیگر با حضور به‌موقع و دشمن‌شکن خود، محاسبات استکبار را برهم زدند.

فرمانده انتظامی رودسر با اشاره به اینکه شعار هفته فراجا «ملت مبعوث شده پلیس مجاهد ایران سرافراز» است، گفت : در این ۲۱۹ شب اگر مردم در کف خیابان نبودند ما باید با ترویستی ها به مانند ۱۸ دی می جنگیدیم.

وی ادامه داد: ما به آنان اجازه تکرار ۱۸ دی را نخواهیم داد بلکه با ضربات کوبنده تر با آنان مقابله خواهیم کرد.

وحدت ملی مهم‌ترین سلاح ایران مقاب دشمن است

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی رودسر هم نیز در این مراسم اظهار کرد: وحدت ملی مهم‌ترین سلاح ایران در برابر فرصت‌طلبی دشمن است

حجت‌الاسلام محمد حسین پورحسین با اشاره به فرصت‌طلبی دشمن گفت: در این شرایط، بهترین فرصت برای دشمن، ایجاد تفرقه، دوگانه‌سازی و تقابل‌های سلسله‌مراتبی است که همگی به ضرر جامعه است.

وی ادامه داد: ما باید طبق فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین گفتمان رئیس جمهور که بر وفاق و وحدت تاکید دارند برای عبور از این شرایط عمل کنیم. چرا که در سایه وحدت و انسجام می‌توانیم ایران را از شر دشمنان نجات دهیم.