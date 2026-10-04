مازندران با ۱۷ مدال در ناگویا رکورد هانگژو را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پهلوان ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پایان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: ورزشکاران مازندرانی همانند چهار دوره گذشته بازی‌های آسیایی، سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان جمهوری اسلامی ایران داشتند و این دوره را می‌توان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های حضور ورزش استان در این رقابت‌ها دانست.

وی افزود: در این دوره ۲۶ ورزشکار مازندرانی به همراه کاروان ایران عازم بازی‌های آسیایی ناگویا شدند که در پایان ۱۷ ورزشکار استان موفق به کسب مدال و قرار گرفتن روی سکو شدند.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران با تشریح مدال‌های کسب‌شده توسط ورزشکاران استان گفت: مازندران در بازی‌های آسیایی ناگویا موفق به کسب هفت مدال طلا، چهار مدال نقره و شش مدال برنز شد که در مجموع ۱۷ مدال را شامل می‌شود.

پهلوان ادامه داد: در بخش مدال‌های طلا، امیرحسین زارع و محمد نخودی در کشتی آزاد، سید سهیل موسوی در ووشو و محمدرضا طیبی در دوومیدانی موفق به کسب مدال طلای انفرادی شدند و پوریا حسین خانزاده، عیسی ناصری و علی حق‌پرست نیز در ترکیب تیم والیبال ایران به مدال طلا دست یافتند.

وی افزود: در بخش مدال‌های نقره، شجاع پناهی و سوگند سینکایی در رشته ووشو، معین نبی‌بخش در کبدی مردان و حدیث وارسته در کبدی زنان برای مازندران مدال نقره کسب کردند.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران تصریح کرد: در بخش مدال‌های برنز نیز نوشاد عالمیان در تنیس روی میز، فاطمه برمکی در کوراش، مهدی بالی در کشتی فرنگی، هانیه رستمیان در تیراندازی، متین آقاجان‌پور و نوید رضایی‌فر در بسکتبال موفق به کسب مدال شدند.

پهلوان با اشاره به گستره مدال‌آوری ورزشکاران مازندرانی گفت: این مدال‌ها در ۱۱ رشته ورزشی و توسط ورزشکارانی از شهرستان‌های ساری، قائمشهر، بابل، آمل، جویبار، چالوس، نوشهر، فریدونکنار و تنکابن به دست آمد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و غنای ورزش قهرمانی مازندران است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در برخی رشته‌ها از جمله قایقرانی و کشتی، شانس و دقت بیشتری همراه ورزشکاران ما بود، می‌توانستیم شاهد افزایش تعداد مدال‌های مازندران باشیم.

پهلوان تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده در ناگویا نشان داد که مازندران از استعدادهای ارزشمندی در ورزش قهرمانی برخوردار است و اکنون باید با سرمایه‌گذاری واقعی و هدفمند در زیرساخت‌های ورزشی، استعدادیابی و حمایت از مربیان بومی، زمینه تداوم این موفقیت‌ها را فراهم کنیم.