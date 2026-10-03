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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

رئیس هیئت بسکتبال مازندران انتخاب شد

رئیس هیئت بسکتبال مازندران انتخاب شد

ساری- محمودرضا امین‌اللهی با کسب تمامی آرای اعضای مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال مازندران، برای چهار سال دیگر سکان این هیئت را در دست گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان مازندران شامگاه شنبه با حضور حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، و اعضای مجمع در سالن اجتماعات شهید زرهون اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.

در این انتخابات، محمودرضا امین‌اللهی تنها نامزد ریاست هیئت بسکتبال استان بود و از مجموع ۱۹ رأی مأخوذه، هر ۱۹ رأی اعضای مجمع را به دست آورد و به عنوان رئیس هیأت بسکتبال مازندران انتخاب شد.

حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، در این مجمع ضمن تبریک به امین‌اللهی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های وی در چهار سال گذشته در ریاست هیئت بسکتبال استان قدردانی کرد.

وی همچنین از متین آقاجانپور و نوید رضایی‌فر، دو بازیکن مازندرانی تیم ملی بسکتبال، به دلیل حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدال برنز این رقابت‌ها تقدیر کرد.

بریمانی با اشاره به اهمیت بازی‌های آسیایی اظهار کرد: بازی‌های آسیایی مهم‌ترین آوردگاه ورزشی پس از بازی‌های المپیک محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، کاروان ورزش مازندران در کنار تیم‌های ملی با کسب چهار مدال طلا، نسبت به دوره‌های گذشته رکوردشکنی کرد و افتخارات ارزشمندی برای ورزش استان به دست آورد.

وی درباره جایگاه ورزشکاران مازندرانی در ورزش کشور نیز گفت: پرچم ورزش ایران همیشه با قدرت‌نمایی دلاورمردان و شیرزنان مازندرانی بالاست و به حضور قهرمانان و پهلوانان در این استان ورزشی افتخار می‌کنیم.

بریمانی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی مازندران، به‌ویژه در رشته بسکتبال، اظهار کرد: پتانسیل و استعداد ورزش مازندران در رشته‌های مختلف، به‌ویژه بسکتبال، بسیار بالاست.

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان از تمامی هیأت‌های ورزشی برای توسعه و شکوفایی ورزش مازندران حمایت و همکاری همه‌جانبه خواهد داشت.

در پایان این مجمع، محمودرضا امین‌اللهی، رئیس هیئت بسکتبال مازندران، گزارشی از عملکرد چهار سال گذشته این هیأت و برنامه‌های پیش‌رو برای دوره جدید ریاست ارائه کرد.

کد مطلب 6966687

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