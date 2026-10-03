رئیس هیئت بسکتبال مازندران انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان مازندران شامگاه شنبه با حضور حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، و اعضای مجمع در سالن اجتماعات شهید زرهون اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.

در این انتخابات، محمودرضا امین‌اللهی تنها نامزد ریاست هیئت بسکتبال استان بود و از مجموع ۱۹ رأی مأخوذه، هر ۱۹ رأی اعضای مجمع را به دست آورد و به عنوان رئیس هیأت بسکتبال مازندران انتخاب شد.

حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، در این مجمع ضمن تبریک به امین‌اللهی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های وی در چهار سال گذشته در ریاست هیئت بسکتبال استان قدردانی کرد.

وی همچنین از متین آقاجانپور و نوید رضایی‌فر، دو بازیکن مازندرانی تیم ملی بسکتبال، به دلیل حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدال برنز این رقابت‌ها تقدیر کرد.

بریمانی با اشاره به اهمیت بازی‌های آسیایی اظهار کرد: بازی‌های آسیایی مهم‌ترین آوردگاه ورزشی پس از بازی‌های المپیک محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، کاروان ورزش مازندران در کنار تیم‌های ملی با کسب چهار مدال طلا، نسبت به دوره‌های گذشته رکوردشکنی کرد و افتخارات ارزشمندی برای ورزش استان به دست آورد.

وی درباره جایگاه ورزشکاران مازندرانی در ورزش کشور نیز گفت: پرچم ورزش ایران همیشه با قدرت‌نمایی دلاورمردان و شیرزنان مازندرانی بالاست و به حضور قهرمانان و پهلوانان در این استان ورزشی افتخار می‌کنیم.

بریمانی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی مازندران، به‌ویژه در رشته بسکتبال، اظهار کرد: پتانسیل و استعداد ورزش مازندران در رشته‌های مختلف، به‌ویژه بسکتبال، بسیار بالاست.

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان از تمامی هیأت‌های ورزشی برای توسعه و شکوفایی ورزش مازندران حمایت و همکاری همه‌جانبه خواهد داشت.

در پایان این مجمع، محمودرضا امین‌اللهی، رئیس هیئت بسکتبال مازندران، گزارشی از عملکرد چهار سال گذشته این هیأت و برنامه‌های پیش‌رو برای دوره جدید ریاست ارائه کرد.